NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel leicht um 0,13 Prozent auf 109,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,30 Prozent.

Zum Handelsauftakt am US-Anleihemarkt wurde eine zweite Schätzung zur amerikanischen Wirtschaftsleistung im vierten Quartal veröffentlicht. Demnach ist die US-Wirtschaft mit annualisiert 3,2 Prozent zum Vorquartal etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Die Daten sorgten aber nicht für stärkere Kursausschläge bei US-Anleihen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Bis zum Abend werden aber noch Aussagen von US-Notenbankern erwartet, die für Impulse sorgen könnten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielten sich die Anleger vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA eher zurück, die am Donnerstag erwartet werden./jkr/jsl/jha/