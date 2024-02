© Foto: SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow - picture alliance



Ein starkes Weihnachtsgeschäft beschert dem Bargain-Retailer TJX ein gutes Schlussquartal. Mit seinem Geschäftsmodell trifft das Unternehmen den Nerv der Verbraucher - aller Voraussicht nach auch in 2024. Der Bargain-Retailer TJX Companies, im deutschsprachigen Raum bekannt durch seine TK-Maxx-Filialen, profitiert von der anhaltenden Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher und lockt mit starken Preisnachlässen unverändert viele Schnäppchenjäger in seine Geschäfte, wie das am Mittwochmittag vorgelegte Quartalsergebnis zeigt. Starkes Schlussquartal, zweistelliges Umsatzwachstum Seine Erlöse hat TJX im vergangenen Vierteljahr um beeindruckende 13 Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar …