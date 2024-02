Paris (ots/PRNewswire) -Das avantgardistische Relief, das das Haus bei dem amerikanischen Künstler Daniel Arsham in Auftrag gegeben hat, ist das neueste Highlight der historischen Galerie ImpérialeMoët & Chandon freut sich, bekannt zu geben, dass ein Meisterwerk, das in einer erstmaligen Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen amerikanischen Künstler Daniel Arsham entstanden ist, nun in seinen historischen Kellern in Epernay, Champagne, ausgestellt wird. Das avantgardistische Kunstwerk wurde erstmals im vergangenen Herbst anlässlich des 280-jährigen Jubiläums des Hauses in Paris und der Vorstellung der neuen Cuvée d'exception Collection Impériale Création NO.1 enthüllt und findet heute seinen Platz in der Galerie Impériale, einem spektakulären neuen Mittelpunkt des Besucherrundgangs durch die Weinkeller.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte:https://www.multivu.com/players/uk/9253151-moet-chandon-invites-public-storied-cellars/Das prächtige Relief wurde von Moët & Chandon in Auftrag gegeben und ist zu einem festen Bestandteil des Vermächtnisses des Hauses geworden. Die Besucher der Galerie Impériale, die nach einem Besuch von Kaiser Napoleon benannt ist und an die eine Marmortafel erinnert, werden die zeitlose Qualität der zeitgenössischen Kunstwerke von Daniel Arsham zu schätzen wissen: seine zeitlose Essenz harmoniert mühelos in einem ewigen Dialog mit den alten Mauern und Champagnern, die es umgeben, in einer fesselnden Verschmelzung von Moderne und Vergangenheit, repräsentiert durch das lebendige Erbe der Grand Vintages, die das Relief umgeben, eines der größten der Region."Wir freuen uns, die Öffentlichkeit einladen zu können, unseren neuesten Weinkeller zu erkunden - ein unverwechselbares Kunstwerk von Daniel Arsham, das unsere Geschichte und unsere Handwerkskunst widerspiegelt. Wir freuen uns, dass dieses Kunstwerk, das anlässlich der Premiere unserer Collection Impériale Création NO.1 in Auftrag gegeben wurde - die anlässlich des 280-jährigen Jubiläums des Hauses herausgegeben wurde -, dauerhaft in unseren Kellern verbleiben wird und das zeitlose Design unserer außergewöhnlichen neuen Cuvée widerspiegelt", so Benoît Gouez, Kellermeister von Moët & Chandon.Ein Meisterwerk, das die Kunst des Handwerks von Moët & Chandon einfängtDas monumentale Relief von Daniel Arsham, eine der neuesten Kreationen des renommierten Künstlers, ist 3 Meter lang und 1,3 Meter hoch. Das prächtige Kunstwerk fängt Kernelemente ein, die das Erbe des Hauses illustrieren: Zwei Putten in der Mitte heben eine Tafel mit der Aufschrift "1743", dem Gründungsjahr des Hauses durch Claude Moët, empor; eine weibliche Figur aus der Mythologie - die griechische Gottheit "Pheme", Personifizierung von Ruhm und Ansehen - bläst freudig in eine Trompete, die den Ruf des Hauses weithin erschallen lässt; die architektonische Fassade des Château de Saran erinnert an die Familiensaga des Hauses; die weitläufigen Weinberge erinnern an die Fülle der natürlichen Ländereien des Hauses und die Vielfalt der Champagne; und ein hölzernes Weinfass ist eine Hommage an die Weinkompetenz und die kaiserliche Verbindung, die das Haus auszeichnet.Arsham wählte ein weißes Gießharz als Medium für sein Meisterwerk, eine bewusste Anspielung auf die kalkhaltigen Böden der Champagne, die die Wände der Weinkeller zieren. Subtile Spuren sichtbarer Erosion lassen den Lauf der Zeit in dem Kunstwerk erahnen - eine Arsham-Signatur und gleichzeitig ein rätselhaftes Element, das dem Werk eine zeitlose Qualität verleiht.Inspiriert von seinem Relief entwarf Arsham 85 limitierte Flaschen - außergewöhnliche dreidimensionale Zeitkapseln, die als Sammeltruhe für Collection Impériale Création NO. 1 dienen. Diese exquisiten, von Künstlern gestalteten Objekte erfüllen nicht nur ihren praktischen Zweck, sondern sind auch Sammlerstücke, die noch lange nach dem Genuss des Champagners, den sie enthalten, ihre anspruchsvollen Besitzer verzaubern werden.Die Entstehungsgeschichte des WandreliefsArshams Werk wurde direkt von einer Glasmalerei inspiriert, die seit den 1890er Jahren den Eingang zu den Kellern von House ziert. Der Künstler entdeckte diese Tafel erstmals bei einer Besichtigung des Weinguts Moët & Chandon in Begleitung von Benoît Gouez. Er war begeistert vom allegorischen Reichtum der Tafel, die mit gut gewählten Symbolen das Renommee des Hauses, die Fülle seiner Weinberge und das Know-how seiner Winzer darstellt.Ein herausragender Künstler seiner GenerationDaniel Arsham wird als Archäologe der Zukunft bezeichnet und ist einer der einflussreichsten Künstler der Gegenwart. In seiner Praxis verbindet er das Wesen der Zeit, indem er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Vielzahl von Materialien miteinander verknüpft. Sein einzigartiges Können findet eine harmonische Resonanz mit dem zeitkritischen Know-how der Champagnerherstellung bei Moët & Chandon."Ich fühle mich geehrt, dass meine Arbeiten an einem so wichtigen Ort des Erbes von Moët & Chandon, der Galerie Impériale, ausgestellt werden. Diese Zusammenarbeit hat eine sinnvolle Verbindung zwischen meiner Kunst und dem Erbe der Maison hergestellt, und ich bin stolz darauf, einen Beitrag zu ihrer fortlaufenden Geschichte geleistet zu haben", sagt der Künstler Daniel Arsham.Die Sonderedition von Moët & Chandon x Daniel Arsham kostet 25.000 Euro und kann in der offiziellen Boutique in Epernay erworben oder über den Link https://www.moet.com/en-int/collection-imperiale-daniel-arsham bestellt werden.Das Relief von Daniel Arsham kann von allen Besuchern der historischen Keller der Maison genossen werden. Die Touren beginnen bei 40 € pro Person.Für Champagnerliebhaber, die mehr über die jüngste Ergänzung der Juwelen des Hauses, die Collection Impériale Création NO.1, erfahren und in das Herzstück der Handwerkskunst des Hauses eintauchen möchten, gibt es jetzt auch die Tour Haute Oenologie: ein zweistündiges, belebendes, multisensorisches Erlebnis mit einem Rundgang durch den historischen Weinkeller und einer Degustation mit Moët Imperial, einem vom Chef de Cave ausgewählten und in Magnum-Flaschen gereiften Grand Vintage, und der Collection Impériale Création NO.1. Die Haute Oneologie Tour wird für Gruppen von maximal sechs Personen organisiert und kostet 200 € pro Person.Betriebszeiten des Besucherzentrums von Moët & Chandon:Vom 25. März bis 11. November täglich geöffnet von 9:30 bis 17:30 UhrVom 1. März bis 24. März und vom 12. November bis 29. Dezember geöffnet von Donnerstag bis Montag von 9:30 bis 17:30 UhrUm zu buchen, besuchen Sie bittehttps://www.moet.com/en-int/visit-ussection-visit-us-reservations-container (https://www.moet.com/en-int/visit-usAbschnitt-Besuchen-Sie-uns-Reservierungen-Container)