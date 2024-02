Der Bitcoin-Kurs steigt unaufhaltsam und nähert sich der Marke von 60.000 Dollar, angetrieben durch das bevorstehende Bitcoin-Halving und das Interesse der Anleger an Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Trotz Kritik der Europäischen Zentralbank (EZB) und einer allgemeinen Aktienhausse bleibt das Interesse an Bitcoin hoch. Die Erwartungen an ein neues Allzeithoch steigen, während Anleger gespannt auf den weiteren Verlauf des Bitcoin-Kurses und das ...

