Paris / London - Der EuroStoxx50 hat am Mittwoch auf hohem Niveau nahezu stagniert. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus Europa und der weltgrössten Volkswirtschaft USA in den kommenden Tagen herrschte unter den Anlegern Zurückhaltung. Die von der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz getriebene Rally der Technologiewerte und die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik sorgten zuletzt für eine gute Stimmung an den Aktienmärkten. In diesem Umfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...