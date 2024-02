Die Marketingpartnerschaft in der Formel 1 wird mit HARMAN Automotive als offiziellem Partner der Scuderia Ferrari für die F1-Saison 2024 fortgeführt

Die Technologiepartnerschaft wird ausgebaut, denn Ferrari ist der erste Automobilhersteller, der das Überwachungssystem im Fahrgastraum von HARMAN im Zuge der nächsten Generation seiner Straßenfahrzeuge auf den Markt bringt

HARMAN, Automobilelektronik-Unternehmen und Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd., das sich darauf konzentriert, dem Automobilkunden ein besonderes Erlebnis zu bieten, bestätigt hiermit, dass es auch in der zweiten Formel 1-Saison in Folge offizieller Partner der Scuderia Ferrari sein wird. Die Marketingpartnerschaft auf der Rennstrecke wird auch auf den Bereich der Technologie auf der Straße erweitert, denn Ferrari wird der erste Automobilhersteller sein, der eine Reihe von Lösungen von Ready Care, dem Überwachungssystem im Fahrgastraum von HARMAN, bei seiner nächste Generation von Straßenfahrzeugen einsetzt.

HARMAN Automotive continues as an official partner of Scuderia Ferrari.

"Das gemeinschaftliche Engagement für die Erweiterung der Grenzen des Möglichen in Automobilen bildet den Eckstein der Partnerschaft zwischen HARMAN Automotive und Ferrari", sagte Christian Sobottka, President, HARMAN Automotive. "Nach einem erfolgreichen Einführungsjahr freuen wir uns auf die Fortführung der Partnerschaft mit Scuderia Ferrari im Rahmen einer aufregenden neuen Kampagne für die Rennsaison 2024. Wir erweitern auch die Technikpartnerschaft mit Ferrari auf der Straße, indem wir eine Reihe zentraler Ready Care-Sicherheitsfunktionen für Ferrari-Kunden bereitstellen."

In der Formel 1-Saison 2024 werden die Synergien zwischen den beiden Marken durch eine integrierte Marketingkampagne zum Leben erweckt, die sich auf das gemeinsame Engagement für Innovation und überragende Leistungen fokussiert.

Im Bereich der Straßenfahrzeuge führen wir die Blickverfolgung von HARMAN Ready Care ein, die feststellt, ob ein Fahrer abgelenkt ist und die den Fahrer dazu auffordert, sich wieder auf die Straße zu fokussieren. Ready Care ist Teil der Ready-Produktreihe von HARMAN. Es handelt sich dabei um das branchenweit erste Produkt für die Innenraumsensorik mit geschlossenem Regelkreis und maßgeschneiderten Interventionen, das durch die Registrierung von Abgelenktheit und Schläfrigkeit des Fahrers mithilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Neurowissenschaften dazu beiträgt, dass dessen Fokus auf der Straße bleibt.

Die Erweiterung der Partnerschaft mit Ferrari ist der jüngste Meilenstein auf dem Weg von HARMAN Automotive zum führenden Anbieter von Automobilelektronik, die ein herausragendes Erlebnis im Fahrgastraum bietet ein Wertversprechen, das HARMAN bezeichnet als Consumer Experiences. Automotive Grade.

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com) entwickelt und produziert vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, u.a. Systeme für vernetzte Autos, Audio- und visuelle Produkte, Unternehmensautomatisierungslösungen, sowie Lösungen für die Unterstützung des Internet der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audioliebhabern, Musikern und Veranstaltern, bei denen diese auftreten, auf der ganzen Welt sehr geschätzt. Heute sind mehr als 50 Millionen Autos auf der Straße mit Audiosystemen und Systemen für die Vernetzung im Auto von HARMAN ausgestattet. Unsere Software bringt Milliarden mobiler Geräte und Systeme zum Laufen, die über alle Plattformen hinweg, von der Arbeit über das Zuhause, vom Auto über Mobilgeräte, vernetzt, integriert und gesichert sind. HARMAN beschäftigt ca. 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd..

