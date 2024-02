Warten die großen Kurschancen gar nicht in den USA, sondern in Japan? Börsen-Legende Warren Buffett schwört auf diese fünf japanische Aktien. Sollten Sie es auch? An den Börsen geht es gerade volle Kraft voraus. Sowohl der S&P 500 als auch der DAX erreichten jüngst neue Höchststände und KI-Aktien wie Nvidia aus den USA übertreffen mal wieder die Erwartungen und ziehen die restlichen Börsen gleich mit sich. Doch lassen sich noch viel bessere Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...