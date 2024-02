Köln/Bonn (ots) -Korrigierte Fassung der Meldung vom 28.02.2024 - 08:02 Uhr. Der Jahresumsatz (zweiter Absatz) beträgt 540,5 Millionen Euro. Es folgt die korrigierte Meldung:Die globale Strategieberatung Simon-Kucher steigert ihren Umsatz auch in diesem Jahr. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen von Forbes als eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen ausgezeichnet.Simon-Kucher erzielte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 540,5 Millionen Euro, was einer Wachstumsrate von gut einem Prozent entspricht. Besonders stark wuchsen die Regionen Asien-Pazifik und Europa. Auch wenn einige Geschäftsfelder von den Krisen des vergangenen Jahres stärker betroffen waren als andere, setzte sich die positive Entwicklung fort. Wachstumstreiber waren vor allem die Bereiche Healthcare, Consumer Goods und Financial Services. Letztere erzielten ein zweistelliges Umsatzplus. Auch der Bereich Transaction Services & Private Equity entwickelte sich positiv und etablierte sich als bevorzugter Berater für wachstumsgetriebene Deals."Das anhaltende Wachstum von Simon-Kucher in einem herausfordernden Marktumfeld zeugt von der Expertise und Belastbarkeit der Teams sowie dem Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen", sagt Mark Billige, Co-CEO von Simon-Kucher. "Unsere Botschaften finden in schwierigen Märkten eindeutig Gehör und wir freuen uns, neue Zielgruppen erreichen zu können. Mit einem erfolgreichen Start in das Jahr 2024 setzen wir unseren Wachstumskurs fort, der auch eine weitere Expansion in den Nahen Osten beinhaltet."Weltweit führende UnternehmensberatungZum zweiten Mal in Folge wurde Simon-Kucher auf der Forbes-Liste der weltweit besten Unternehmensberatungen 2023 aufgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista befragt das Wirtschaftsmagazin Forbes Führungskräfte aus verschiedenen Ländern und veröffentlicht das Ranking der am häufigsten empfohlenen Unternehmen. Simon-Kucher wurde in insgesamt elf Sektoren und Funktionsbereichen ausgezeichnet.14 neue Partner bei Simon-KucherDer Fokus auf Wachstum für Kunden und Mitarbeitende setzt sich fort: Im Jahr 2023 begrüßte Simon-Kucher 14 neue Partner und beförderte rund jeden vierten Mitarbeiter. Zudem investierte die Strategieberatung im vergangenen Jahr in wichtige zentrale Führungspositionen. Maximilian Biesenbach wurde in das Board von Simon-Kucher berufen, Brad Soper ist neuer Head of Americas und Jan Weiser wurde zum Head of APAC ernannt. Auf Sektorebene wurde Martin Crépy zum Head of Consumer ernannt, während Adam Echter und Grigori Bokeria als neue Co-Heads of Industrials fungieren.Der Blick in die Zukunft"Für das Jahr 2024 sehen wir zahlreiche Möglichkeiten, unser Angebot, unseren Kundenstamm und unsere geografische Reichweite weiter auszubauen", sagt Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher. Mit rund 40 Jahren Erfahrung bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Beratungsangebot, mit dem sie langfristiges und profitables Wachstum erzielen können."Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)Tel.: +49 160 92180752Email: roxana.mueller@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/5724361