Krypto News: TRON-Netzwerk nähert sich unglaublichen Meilenstein

Derzeit scheint sich der Krypto-Markt voll und ganz auf Bitcoin (BTC) zu konzentrieren, denn die älteste Kryptowährung der Welt konnte erst heute die Marke von 60.000 US-Dollar überschreiten. Doch auch andere Krypto-Projekte erfreuen sich schon jetzt immer stärkerer Aufmerksamkeit. So konnte unter anderem TRON (TRX) einen wichtigen Meilenstein überschreiten, der ein klares Indiz dafür ist, dass das Konzept nicht nur aufgeht, sondern auch eine Vielzahl an Anleger zu überzeugen scheint. Denn während Bitcoin Rekorde erzielt, kann auch TRON eigene Höchstleistungen bieten.

TRON mit 100 Millionen TRX-Adressen

Derzeit nähert sich die Anzahl der Krypto-Adressen, die den TRX-Token halten, der unglaublichen Marke von 100 Millionen. Genauer gesagt hat nun das Krypto-Analyse-Unternehmen IntoTheBlock über X (ehemals Twitter) verlautbaren lassen, dass aktuell 95,83 Millionen Krypto-Wallets mindestens einen TRON-Coin halten. Nichts deutet darauf hin, dass dieser starke Anstieg der vergangenen Jahre stoppen würde. So zeigt die Grafik, die von IntoTheBlock über die Social-Media-Plattform geteilt wurde, dass seit Juli 2020 ein stetiger Anstieg an Krypto-Investoren ein Interesse an der Kryptowährung zu verzeichnen ist.

There are more than 95 million TRON network addresses! Quite an impressive number, considering other layer 1 networks like Cardano and Avalanche have fewer than 10 million addresses. The consistent growth in addresses highlights the growth @trondao is fostering. pic.twitter.com/N7dZqobRlz - IntoTheBlock (@intotheblock) February 28, 2024

Doch was ist eigentlich der Grund hinter diesem langfristigen Anstieg, der sich zumindest teilweise auch im Chart von TRON widerspiegelt? Tatsächlich dürfte dies auf die gute und kontinuierliche Arbeit zurückzuführen sein, die das Entwicklerteam hinter dem Projekt seit Jahren abliefert. Erst zuletzt wurde über X eine neue Roadmap für die eigene Bitcoin Layer-2-Lösung veröffentlicht. Über diese sollen in Zukunft die verschiedenen Token des TRON-Ökosystems - also TRX, aber auch BTT, JST oder USDT-Trc20 - in das Bitcoin-Netzwerk übertragen werden. In einer zweiten Phase, die ebenfalls in der Roadmap erwähnt wird, sollen dann später Partnerschaften mit anderen Bitcoin-Layer-2-Protokollen eingegangen werden.

TRON-Kurs erholt sich nach schwachen Tagen

In den letzten sieben Tagen konnte sich der TRON-Kurs nach zunächst einigen Tagen im Minus wieder erholen. So liegt die Kryptowährung in den letzten 24 Stunden mit immerhin 1,41 % im Plus. Ein Blick auf den Wochen-Chart (siehe Bild unten) verrät, dass der TRX-Token zwar nur ein Plus von 3,12 % verzeichnen kann, dafür jedoch die schwachen Tage wieder aufholen konnte. Wesentlich bullischer zeigt sich TRON allerdings bei einem Blick auf den vergangenen Monat, denn in den letzten 30 Tagen konnte die Kryptowährung laut den Daten von CoinGecko um immerhin 28,11 % steigen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der TRX-Token bei immerhin 0,1438 US-Dollar.

Der TRON (TRX) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Wohin die Reise nun in den nächsten Wochen und Monaten gehen mag, ist allerdings schwer vorherzusagen. So gibt es durchaus die Möglichkeit, dass auch TRON in den kommenden Tagen schon davon profitieren kann, dass Bitcoin (BTC) aktuell besonders stark am Steigen ist und heute sogar die Marke von 61.000 US-Dollar überschreiten konnte. Sollte die Altcoin-Saison tatsächlich auch den TRX-Token positiv bewegen, dann könnte der Kurs schon bald über das aktuelle Allzeithoch von 0,23 US-Dollar steigen.

Bis allerdings die Layer-2-Lösung der TRON-Entwickler tatsächlich implementiert wurde, könnte es vielleicht sinnvoller sein, auf Kryptowährungen zu setzen, die bereits jetzt im Bitcoin-Ökosystem aktiv sind. Diese könnten nämlich auch davon profitieren, dass das nächste Bitcoin-Halving bereits im kommenden April ansteht und dann einen noch stärkeren Bullenmarkt auslösen könnte.

Green Bitcoin: Eine Alternative zum aktuellen Krypto-Hype?

Hinter dem Projekt Green Bitcoin ($GBTC) steht die Idee, Krypto-Analysten und -Anlegern die Chance zu geben, den Bitcoin-Kurs vorherzusagen - und dafür riesige Prämien zu erhalten. Hierfür haben die Entwickler sogar extra das sogenannte gamifizierte Green Staking eingeführt, das exponentielle Belohnungen bietet. Hierbei können interessierte Investoren jede Woche neue Herausforderungen erleben und dafür die Prämien kassieren.

Ob dieses Konzept überhaupt aufgehen kann und was genau hinter dieser Idee steckt, hat sich der Krypto-Experte und Presale-Analyst Michael Wrubel einmal genauer angeschaut. Der Krypto-Influencer hat auf seinem YouTube-Kanal über 310.000 Abonnenten und verrät in seinem Video, warum er ein starkes Interesse an dem $GBTC-Token hat.

Besuche die Green Bitcoin Webseite!

Im Augenblick startet der Green Bitcoin mit dem Vorverkauf durch und konnte bisher schon über 1,1 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln - und das innerhalb kürzester Zeit. So wird der $GBTC-Token auch nur noch kurzfristig für 0,4982 US-Dollar angeboten. Überschreitet das gesammelte Kapital den nächsten Meilenstein, dann erhöht sich der Preis automatisch. Dies bietet frühzeitigen Investoren den großen Vorteil, dass sie schon jetzt von ihrer Anlage profitieren.

Gleichzeitig wurde ein Staking-Pool eingerichtet, der mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 255 % lockt. Auch dieser hohe Prozentsatz richtet sich in erster Linie an Krypto-Anleger, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt investieren möchten und von Anfang an am Projekt teilnehmen wollen.

Investiere jetzt in den $GBTC-Token!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.