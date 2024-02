Dieser Coin könnte Pepe 2024 Konkurrenz machen!

Memecoins faszinieren den Kryptomarkt aufgrund der lebensverändernden Renditen und der Extraportion Adrenalin, welche mit einem Investment in diese verbunden ist. Vor allem Pepe konnte als Neuaufsteiger im letzten Jahr eine enorme Nachfrage und hohe Kurse verzeichnen. Auch innerhalb der letzten sieben Tage ist Pepe von den Top 50 der Memecoins mit 164,77 % am stärksten gestiegen. Nun könnte er jedoch mit Leichtigkeit von einem wesentlich chancenreicheren und renditestärkeren Memetoken übertroffen werden. Erfahren Sie jetzt, wie viel Sie mit Pepe und seinem Kontrahenten verdienen könnten!

Steigerungspotenzial von Pepe hat enorm abgenommen

Der Memecoin Pepe konnte laut den Angaben von DEXtools seit seiner Listung am 14. April des Jahres 2023 um beeindruckende 17.631.889 % steigen. Erst am heutigen Tage wurde ein neues Allzeithoch (ATH) von 0,000002912 USD ausgebildet. Somit konnten sich die ersten Anleger sogar zeitweise über eine Rendite von 21.562.038 % freuen.

Zwar wurde inzwischen durch das neue Allzeithoch der Weg für weitere Kursanstiege bereitet. Allerdings kam es vorerst zu einer Korrektur. Damit die Rallye fortgesetzt werden kann, muss ein Tagesschlusskurs über dem ehemaligen ATH vom 7. März 2023 bei 0,00000002764 USD ausgebildet werden.

Betrachtet man jedoch die Marktkapitalisierung von Pepe in Höhe von rund 1,24 Mrd. USD, so wird die hohe Bewertung des Memecoins bewusst. Schließlich befindet sich Pepe schon auf Platz 3 der größten Memetoken.

Zwar besteht noch ein weiteres Kurspotenzial, da andere Memecoins noch wesentlich höher liegen, wie Shiba Inu mit 6,7 Mrd. USD und Dogecoin mit 16,4 Mrd. USD, dennoch sind die lebensverändernden Renditen von Beginn mittlerweile schwieriger möglich. Schaut man sich die aktuellen Bewertungen an, so könnte Pepe noch um das 5,4- bis 13,2-fache zulegen.

Aber auch unter der Berücksichtigung der Allzeithochs der Marktkapitalisierungen der führenden Memecoins bietet sich nicht mehr allzu viel Spielraum, auch wenn es dennoch attraktive Potenziale sind.

Dogecoin konnte bereits eine Marktkapitalisierung von 75,26 Mrd. USD und Shiba Inu 43,51 Mrd. USD erzielen. Sollte es Pepe gelingen, diese Niveaus zu erreichen, so wären noch 35x bis 60,7x möglich. Mit einem Investment von 1.000 USD könnten sie somit maximal 35.000 bis 60.700 USD erreichen.

Suchen Sie hingegen eine Diversifikationsmöglickeit im Memecoin-Bereich mit überdurchschnittlichem Steigerungspotenzial, so sind vor allem neuere Coins interessant, welche noch ganz am Anfang stehen. Insbesondere Vorverkäufe bieten eine besondere Chance, da sie von Beginn an und noch vor einer Listung in eine Kryptowährung investieren können.

Vorverkauf von neuem Memecoin mit KI-Sicherheitsökosystem startet

Einer der derzeit neusten und vielversprechendsten Vorverkäufe im Bereich der Memecoins ist Scotty the AI. Denn im Unterschied zu Dogecoin wird ein realer Nutzen geboten, sodass neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage hinzukommt. Zudem wurden die Tools schon zeitweise veröffentlicht und der Launch wird bereits nach den Optimierungen erfolgen.

Dabei positioniert sich Scotty the AI im bisher wenig ausgeprägten Sektor der Kryptowährungen mit Bezug auf Onlinesicherheit. Somit kann sich das Projekt wesentlich leichter einen Namen machen und einen bedeutenden Entwicklungsvorsprung gegenüber seinen Nachzüglern erlangen.

Umso attraktiv ist die Chance von $SCOTTY in Anbetracht der zunehmenden Etablierung des Web3, welches von Experten als die Weiterentwicklung des Internets beschrieben wird. In diesem Wachstumsmarkt gibt es ganz eigene Risiken und Herausforderungen, die Scotty the AI gezielt adressiert.

Insgesamt soll sich Scotty the AI zu dem führenden Markenzeichen für Onlinesicherheit entwickeln. Dies könnte ihn zu einer Art Gütesiegel für andere Kryptoprojekte, Websites, Anwendungen und mehr machen. Sein Markenzeichen ist ein Wachhund-Meme eines Scottish Terriers.

Scotty Swap: Für extreme sichere Kryptotransaktionen

Die Inhaber von Kryptowährungen werden unter anderem immer häufiger Opfer von Sweeper-Bots, welche sich oft unbemerkt einschleichen können. Sie warten auf Transaktionen, die eine bestimmte Höhe erreichen, um diese dann vor der Ausführung der Validatoren der Blockchain abzufangen und an die Wallet des Hackers umzuadressieren.

Damit Kryptoinvestoren und Web3-Nutzer sich nicht mehr der Gefahr gegenüber aussetzen müssen und trotzdem von der Sicherheit von dezentralen Handelsplätzen profitieren können, hat das KI-Sicherheitsprojekt nun die extrem sichere Tausch-Anwendung Scotty Swap entwickelt.

Dabei wird Scooty the AI kontinuierlich mit neuen On-Chain- und Off-Chain-Daten trainiert. Mithilfe von Big Data und maschinellem Lernen können somit verdächtige Aktivitäten und Wallets frühzeitig identifiziert und unschädlich gemacht werden.

Somit sind die Transaktionen besonders sicher, da sie den meisten Hackern zuvorkommen können. Denn Scotty the AI lernt aus den vorangegangenen Daten und kann die Hacker und Betrüger noch vor einem Schaden blockieren sowie kompromittierte Wallets wieder sichern, indem es den böswilligen Akteuren rechtzeitig den Zugriff verwehrt.

Dies ist auch der Grund, weshalb insbesondere Wale und institutionelle Investoren von Scotty Swap angezogen werden könnten. Denn bei ihnen geht es um besonders hohe Summen und eine Verantwortung gegenüber den Investments der Fonds-Anteilseigner. Dabei könnte sich Scotty the AI zum neuen Standard für sichere Transaktionen entwickeln. Zudem kann es somit leichter enorme Summen durch Gebühren erzielen.

Scotty Chat: Persönliche KI-Sicherheitsberatungen rund um die Uhr

Ein weiteres besonders nützliches KI-Tool ist der Scotty Chat. Denn die wenigsten IT-Sicherheitsexperten können aufgrund der exponentiell wachsenden künstlichen Intelligenzen mit den immer raffinierteren Attacken von Hackern und Betrügern Schritt halten.

Überdies kann Scotty the AI eine übermenschliche Macht entwickeln, da es kontinuierlich die gesamte Onlinesicherheits-Expertise in seine Datenbank aufnimmt und zudem noch durch seine Echtzeit-Analysetools Muster erkennt, welche anderen meist verborgen bleiben.

Somit kann Scotty the AI mit seinen fortschrittlichen Algorithmen unter anderem verdächtige Aktivitäten erkennen. Er kann aber auch die Codes von Smart Contracts überprüfen und daher Anfängern ein außergewöhnlich nützliches Tool an die Hand geben, um somit betrügerische neue Projekt vor einem Investment ausfindig zu machen.

Somit ist der KI-Chat im Bereich der Prävention besonders nützlich. Ebenso kann er die Nutzer zeitnah über die neusten Bedrohungen informieren und ihnen eine Anleitung bieten, wie sie sich optimal gegen sie schützen.

Aber auch im Schadensfall bietet der Scotty Chat rund um die Uhr eine persönliche Beratung, sodass die Betroffenen nicht erst auf die Antwort und Hilfe eines Sicherheitsexperten warten müssen. Zudem können somit auch die unterschiedlichen KI-Tools von Scotty the AI angesteuert und genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil des KI-Chatbots ist Möglichkeit, dass er die Wallets der Nutzer regelmäßig auf Sicherheitsrisiken und eingeschlichene Scripts der Hacker überprüfen kann. Somit werden die Nutzer früh informiert, noch bevor etwas Schlimmeres geschieht.

So hoch kann Scooty the AI steigen

Von Scotty the AI gibt es insgesamt 1.734.567.890 Coins. Diese sollen später für einen Preis von 0,01 USD an den Kryptobörsen gelistet werden. Somit kommt das Projekt nach Abschluss des Vorverkaufs auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 17.345.679 USD.

Im Vergleich zu den etablierteren Memecoins ist $SCOTTY somit besonders günstig bewertet. Viele Memetoken konnten schon in Bezug auf die Marktkapitalisierung die Marke von 100 Mio. USD erreichen. Selbst bei dieser konservativen Einschätzung können sich Anleger über einen fast 6-fachen Kursgewinn freuen.

Angesichts des großen Nutzens, des unterrepräsentierten Marktes und dessen großen Wachstumspotenzials kann Scotty the AI jedoch die meisten anderen sinnlosen und nutzlosen Memecoins in den Schatten stellen sowie wesentlich stärker als diese steigen.

Somit scheint auch die Marktkapitalisierung von führenden Memecoins in Reichweite. Sollte Scotty the AI beispielsweise nur die Bewertung von Pepe erreichen, so entspräche dies einem Anstieg um mehr als das 71-fache. Sofern er Shiba Inus Niveau erreicht, sind sogar mehr als 2.508x und bei Dogecoin sogar 4.339x möglich.

Allerdings ist damit noch immer nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn aufgrund der fortschrittlichen und umfassenden KI-Tools von Scotty the AI, könnte er nicht nur im Web3 zum Marktführer werden, sondern ebenso die Bewertung von traditionellen IT-Sicherheitsunternehmen erreichen.

Palo Alto Networks, das größte Unternehmen im Bereich der Onlinesicherheit, kam am 10. Februar sogar auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,84 Mrd. USD. Sofern Scotty the AI sich zum Marktführer emporsteigt, sind sogar 6.851x denkbar.

Somit könnten Anleger bereits mit einem Investment in Höhe von nur 146 USD zu Millionären werden. Jedoch wurden in diese Berechnung noch nicht einmal alle renditesteigernden Faktoren einberechnet.

Vorverkauf von Scotty the AI bietet einmalige Vorteile für Anleger

Durch die Teilnahme am Vorverkauf von Scotty the AI erhalten Investoren eine besonders Chance, um sich noch vor allen Anlegern in dem chancenreichen Projekt zu positionieren, noch bevor diese den Preis in die Höhe treiben konnten.

Überdies gewährt einem der Presale noch weitere einmalige Vorteile. Denn die Investoren erhalten bei diesem einen Rabatt auf den Coin, welcher jedoch mit jeder Vorverkaufsphase sinkt. Mit anderen Worten gesagt: Die Anleger können somit noch vor der Listung Buchgewinne von bis zu 100 % erzielen.

Hinzu kommt eine großzügige Staking-Rendite, die vorwiegend zu Beginn besonders hoch ist. Aktuell liegt diese bei 129 %, was selbst für den Kryptomarkt sehr hoch ist. Jedoch sinkt diese mit Zunahme der Anleger, welche ihre Coins in dem Staking-Pool gesperrt haben. Somit können insbesondere schnelle Investoren überdurchschnittlich profitieren.

Schon jetzt hat Scotty the AI über 978.487 USD eingeworben und bewegt sich rasant auf das Ende der aktuellen Finanzierungsphase zu. Fortan fehlen weniger als 50.000 USD, bis der Preis erneut erhöht wird. Spätestens wird dies jedoch in 6 Tagen und 20 Stunden erfolgen, wobei es bei der hohen Nachfrage vermutlich wieder vorzeitig innerhalb der nächsten Stunden geschehen dürfte.

