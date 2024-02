Terra Firma Energy hat sich in der rekordverdächtigen T-4-Kapazitätsmarktauktion erfolgreich 120 MW an Verträgen gesichert. Nach zwei Ausschreibungsrunden wurde die Auktion mit 65 £/kW/Jahr abgeschlossen und brach damit den letztjährigen Rekord von 63 £/kW/Jahr. Dank dieses hervorragenden Ergebnisses erhalten unsere vertraglich gebundenen Anlagen über 7,3 Mio. pro Jahr, um bei Bedarf kritische Unterstützung für das National Grid bereitzustellen.

Britischer Kapazitätsmarkt

Der britische Kapazitätsmarkt gewährleistet, dass das Stromangebot der Nachfrage entspricht, insbesondere in Spitzenzeiten, indem er Anreize für Investitionen in die Stromerzeugung schafft und die Netzstabilität aufrechterhält. Die Auktionsergebnisse bestimmen die Preise, die den Erzeugern für die Sicherstellung der Stromverfügbarkeit gezahlt werden. Die T-4-Auktion sichert Kapazitäten für die Lieferung in vier Jahren über langfristige 15-Jahres-Verträge, während die T-1-Auktionen Kapazitäten kurz vor der Lieferung über 12-Monats-Verträge besorgen. Am 27. Februar 2024 wurde die T-4-Auktion mit 65 £/kW/Jahr für die Lieferung von Oktober 2027 bis September 2028 abgeschlossen.

William Davies, Managing Director von Terra Firma Energy, sagte: "Ich freue mich sehr bekanntgeben zu dürfen, dass unser Team bei der letzten Auktion des T-4-Kapazitätsmarktes erfolgreich 120 MW an Verträgen gesichert hat. Der rekordverdächtige Clearingpreis der Auktion unterstreicht, wie wichtig es ist, dass wir unsere Entwicklungsstrategie für die Stromerzeugung so gestalten, dass die Energiesicherheit eine zentrale Rolle spielt. Wir sind begeistert, eine Schlüsselrolle dabei zu spielen, den Gemeinden im ganzen Land die Energiesicherheit zu bieten, die sie für die Zukunft brauchen."

Terra Firma Energy Limited ist ein in Großbritannien ansässiges, privat geführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von erneuerbaren und nachhaltigen Energieprojekten spezialisiert hat. Wir entwerfen, entwickeln und konstruieren sorgfältig ausgewählte Projekte mit dem Schwerpunkt darauf, sie zu einer saubereren und respektvolleren Energiequelle für zukünftige Generationen zu machen.

