STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum EU-Führerschein:

"Erfahrungsberichte von Fahrsicherheitstrainern zeigen: Freiwillig geben nur wenige alte Menschen ihren Führerschein ab, die Selbsteinschätzung funktioniert bei vielen leider nicht. Zudem steigt der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung. Das Problem wird also größer, eine Regelung wäre sinnvoll. Andere Staaten wie die Schweiz, Frankreich und die Niederlande haben solche verpflichtenden Untersuchungen seit Jahren und zeigen, dass dies keine überbordende Bürokratie erfordert. Im Übrigen darf man optimistisch sein: In Zukunft wird das autonome Fahren diese Diskussion ohnehin überflüssig machen."/DP/jha