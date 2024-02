LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab bekannt, dass es dem IBM Quantum Network beigetreten ist, um Innovationen im Bereich des Quantencomputings zum Nutzen seiner globalen Kunden aus verschiedenen Branchen zu erforschen. LTIMindtree ist der erste indische Global System Integrator (GSI), der dem IBM Quantum Network beigetreten ist.

LTIMindtree wird auch mit dem Indian Institute of Technology (IIT) Madras, das ebenfalls ein IBM Quantum Innovation Center ist, bei der gemeinsamen Quantenforschung und der Entwicklung von Arbeitskräften zusammenarbeiten.

Scott Crowder, Vizepräsident für IBM Quantum Adoption and Business Development, sagte: "Wir freuen uns, LTIMindtree im IBM Quantum Network willkommen zu heißen und ihnen dabei zu helfen, die Vorteile des Quantencomputings zu erforschen, sowohl für ihre internen Teams als auch in Lösungen für ihre Kunden. Wir freuen uns auch darauf, technologische Unterstützung für LTIMindtree's gemeinsame Forschungs- und Bildungsarbeit mit dem IIT-Madras, unserem ersten IBM Quantum Innovation Center in Indien, zu leisten."

Als Teil des IBM Quantum Network erweitert LTIMindtree seinen Platin-Partnerstatus bei IBM und schließt sich einer globalen Gemeinschaft von Fortune-500-Unternehmen, Spitzenuniversitäten, Forschungslabors und Start-ups an. LTIMindtree wird Zugang zu IBM-Ressourcen haben, einschließlich IBMs globaler Flotte von Quantencomputersystemen über die Cloud, Software und zugehörigem Fachwissen. Dieser Schritt ist ein strategischer Schritt für LTIMindtree, um seinen Kunden zu helfen, vom transformativen Wert der Quantencomputertechnologien zu profitieren.

Aan Chauhan, Chief Technology Officer, LTIMindtree, sagte: "Wir sind begeistert, diese Reise mit IBM und dem IIT Madras, Indien, anzutreten. Diese Zusammenarbeit ist mehr als nur ein Innovationsmeilenstein; sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Quantencomputing helfen könnte, komplexere Probleme schneller und effizienter zu lösen. Vor allem aber sind wir damit in der Lage, unseren Kunden den immensen Wert des Quantencomputings zu erschließen und sie darauf vorzubereiten, diese fortschrittlichen Technologien für transformative Lösungen zu nutzen."

Für die Zukunft plant LTIMindtree im Rahmen dieser Kooperationen eine Reihe langfristiger Projekte, darunter angewandte Forschung zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen, Workshops zum Quantencomputing und Forschungszuschüsse. Diese Initiativen zielen darauf ab, eine neue Generation von Quantencomputing-Experten und -Forschern bei LTIMindtree heranzubilden und ein nachhaltiges und innovatives Ökosystem zu schaffen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie von dieser bahnbrechenden Zusammenarbeit und ihren künftigen Entwicklungen profitieren können, finden Sie unter: https://www.ltimindtree.com/solving-with-quantum/

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fach- und Technologie-Know-how, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240227693180/de/

Contacts:

Shambhavi Revandkar shambhavi.revandkar@ltimindtree.com