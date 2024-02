DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

THYSSENKRUPP - Der Industriekonzern Thyssenkrupp bereitet drastische Veränderungen für seine Stahltochter vor. Der Vorstand von Thyssenkrupp Steel arbeitet an einem Konzept für die künftige Aufstellung der Einheit mit 27.000 Beschäftigten. Es soll Mitte April vorgelegt werden. Der Plan sieht eine Schließung von mindestens einem Hochofen und zwei Walzwerken am Standort in Duisburg vor, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Die Planungen würden derzeit einen Rückbau auf etwa acht bis neun Millionen Tonnen Produktionskapazität beinhalten, berichteten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Firmenintern läuft das Programm unter dem Namen "Stream". (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Schärfere CO2-Grenzwerte in Europa setzen Deutschlands größten Autobauer Volkswagen auf seinem Heimatkontinent unter Druck. Nach dem Willen der EU müssen die großen Pkw-Hersteller von 2025 an ihren Flottenausstoß durchschnittlich um 15 Prozent senken. Um sich an die Regularien zu halten, müsste der VW-Konzern seinen Elektroauto-Anteil in der EU der Schweizer Großbank UBS zufolge auf 24 Prozent erhöhen - so stark wie kein anderer Hersteller in Europa. (Handelsblatt)

SIGNA - Gläubiger der zwei wichtigsten Unternehmen innerhalb der bankrotten Signa-Gruppe drängen auf eine Entlassung des Managements und eine Übertragung der Kontrolle an unabhängige Prüfer. Sie fürchten dass ihre Interessen gegenüber einer Investorengruppe aus Österreich in den Hintergrund gedrängt werden. Gruppen, die mehr als zwei Dutzend internationale Geldgeber repräsentieren wie Versicherer, Banken und Anleihegläubiger mit Ansprüchen von über 3 Milliarden Euro sagten der Financial Times, dass Signa-Vermögenswerte im Wert von hunderten Millionen Euro an verbundene Parteien verkauft oder transferiert werden, ohne das es Transparenz über den Liquidationsprozess gebe. (Financial Times)

KLARNA - Das "Buy Now Pay Later"-Fintech Klarna sieht sich gerüstet für einen Börsengang. Die indikative Bewertung liegt bei 20 Milliarden US-Dollar, was von der guten Entwicklung im US-Geschäft untermauert wird. Ein US-Listing ist wohl erste Präferenz. Ein Börsengang könnte im dritten Quartal stattfinden (Börsen-Zeitung)

"EFFENBERG"-BANK - Die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden will sich von ihrem prominentesten Mitarbeiter Stefan Effenberg trennen. Wie Insider berichten hat die Volksbank dem ehemaligen Fußballnationalspieler zum 1. April 2024 gekündigt. Grund ist offenbar, dass Effenberg nicht mehr gebraucht wird. Die Bank will sich aus dem Fußballgeschäft zurückziehen. Effenberg will aber nicht gehen. Der 55-Jährige wehrt sich mit einer Kündigungsschutzklage gegen seinen Rauswurf. (Handelsblatt)

STRIPE - In die Bewertung von Tech-Unternehmen kommt Bewegung. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat Stripe im Rahmen einer Transaktion von Mitarbeiteraktien eine Bewertung von 65 Milliarden Dollar erhalten. Das ist eine Verbesserung von knapp 30 Prozent gegenüber dem letzten Funding vom März 2023, als man bei einer Series I mit 50 Milliarden Dollar bewertet wurde. Zu Zeiten des Hypes im Frühjahr 2021 hatte Stripe einen Unternehmenswert von 95 Milliarden Dollar erzielt. (Börsen-Zeitung)

