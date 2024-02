DJ Volkswagen baut Partnerschaft mit chinesischer XPeng aus

Von Sherry Qin

PEKING (Dow Jones)--Volkswagen will künftig noch enger mit XPeng aus China zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine neue Vereinbarung für eine Kooperation bei Software und Einkauf unterzeichnet, wie XPeng mitteilte. Diese baut auf einer bestehenden Partnerschaft auf, mit der Volkswagen seine Elektroauto-Aktivitäten in China stärken will.

Im Juli 2023 investierte Volkswagen 700 Millionen Dollar in eine Beteiligung von 5 Prozent an XPeng. Vereinbart wurde die Entwicklung von zwei Elektroauto-Modellen unter der Marke Volkswagen für China.

Die neue Kooperation "beschleunigt nicht nur die gemeinsame Entwicklung von zwei Elektroautos, sondern ebnet den Weg für eine erweiterte und tiefere strategische Zusammenarbeit in der Zukunft", so XPeng.

February 29, 2024 00:59 ET (05:59 GMT)

