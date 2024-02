MAINZ (dpa-AFX) - Der SDax -Neuling Schott Pharma ist mit deutlich mehr Gewinn in das neue Geschäftsjahr 2023/24 gestartet. Die Mainzer profitierten eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge vor allem vom Ausbau ihrer Herstellungskapazitäten für margenstarke Produkte, wozu etwa die neuen Produktionslinien für vorfüllbare Polymerspritzen im baden-württembergischen Müllheim gehören. Der Erlös kletterte in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 232 Millionen Euro, teilte Schott Pharma in Mainz mit. Währungsbereinigt betrug das Wachstum acht Prozent.

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 45 Millionen Euro nach 38 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hatte seine Pharma-Sparte erst Ende September an die Börse gebracht. Schott Pharma ist seit Dezember im Nebenwerteindex SDax notiert. Das Unternehmen stellt unter anderem Spritzen und Ampullen für die Arzneimittel- und Biotechindustrie her.