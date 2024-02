München (ots) -Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber trug in den letzten Monaten immer wieder verschiedene Echtpelz-Mäntel. Eine Jacke stammt offenbar von Moncler. Das Modelabel bezieht seine Tierfelle u.a. aus Finnland. Ein ANINOVA-Rechercheteam reiste nach Finnland, um dort auf den Pelzfarmen erhebliches Tierleid zu filmen, auch auf Vorzeige-Farmen des angeblichen Qualitätssiegel Saga Furs. "Besonders schockierend sind die Füchse, die so gezüchtet werden, dass sie Unmengen an Fell ansetzen, die sogenannten Monsterfüchse", beschreibt Lisa Wilhelm von ANINOVA die Zustände. Die Tierrechtsorganisation fordert von Frau Kaniber, keinen Echtpelz mehr zu tragen und die Pelzmäntel dem Tierschutz für Informationsveranstaltungen zu spenden. Zudem wurde Frau Kaniber auf eine Pelzfarm eingeladen. Weitere Informationen und Videoaufnahmen aus Finnland hier (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/-K1348G4zYR8EbSJBjPRgTfFFl-jaez3e4CNr3UALq3zZxt6BDoXoSCtkFrGbvRtCtNdTCMV3JxN73wNOFyDqbe2LPr2atdHdoDuEBTLBVAM5UEFDDiQVr6e-NKPy2AMnOXqWEUOQf8TObXd_juPV3RuEaRBvkDB6CdwaLzCbqNLCA2mXD4LwmJnUARYoHssrD9ba3FiVeX2bjadmphSYlII151uUrPTD2a4ihmQnvxFrPbdmQQiv6VegjQieik9v7gouB9FaDXJb_rH8KUumsV4MWiJsjEYqgTvUE4BTSSmawv13HkCq52YopO817hgQyWQOzBBiA4itAr85d8z).Seit Jahrzenten kämpfen Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen dafür, dass keine Tiere mehr für die Pelzindustrie gehalten werden und dass kein Echtpelz mehr getragen wird. "Eine tiergerechte Haltung von Pelztieren gibt es nicht. Alle Tiere werden in Käfigen gehalten, obwohl es sich dabei um Wildtiere handelt", so Lisa Wilhelm von ANINOVA. In Deutschland gibt es seit Jahren keine Pelzfarmen mehr und das aus gutem Grund. Auf EU-Ebene wird gerade über ein Farm- und Handelsverbot von Pelzen diskutiert. "Da ist es komplett unpassend, sich in der heutigen Zeit mit einem Echtpelz-Mantel zu zeigen", empört sich Wilhelm. Aber genau dies hat Michaela Kaniber getan, gleich mehrfach trug sie bei öffentlichen Auftritten Pelz. So z.B. Mitte Januar 2024 bei einer "Bauern-Demo" in Bayern. Dort sprach Frau Kaniber vor Teilnehmenden einer Landwirtschaftsdemo. "Besonders absurd fand ich, dass Michaela Kaniber dort von strengen Tierwohl-Auflagen in Deutschland gesprochen hat und dabei einen Echtpelz trug, der nachweislich aus dem Ausland kommt, wo Tiere brutal gequält werden", empört sich Wilhelm. Die Bilder sind auf den eignen Social-Media-Kanälen der bayerischen Landwirtschaftsministerin zu sehen.Der Pelzmantel, den Frau Kaniber auf der "Bauern-Demo" trug, stammt nach Informationen von ANINOVA offenbar von Moncler. Es handelt sich dabei um ein älteres Modell. Laut Produktbeschreibungen (https://www.thebs.com/en/albizia-fur-trimmed-hood-down-coat-moncler-75867) bot das Modelabel Fuchsfelle an, die u.a. von Pelzfarmen aus Finnland bezogen wurden. Auf dortigen Farmen recherchierte kürzlich ein ANINOVA-Team. Überall zeigte sich das gleiche Bild: Die Tiere müssen auf engstem Raum in Käfigen leben. Die Gitterböden drücken sich in die empfindlichen Pfoten der Tiere, Auslauf oder ein tiergerechtes Leben gibt es dort nicht. "Die Tiere werden im Käfig geboren, dort gehalten und dann nach ein paar Monaten brutal getötet", so Wilhelm, die bereits selbst schon auf mehreren Pelzfarmen war, um das Elend zu dokumentieren. Dieses Mal gelang es ANINOVA sogar, auf einer Vorzeige-Farm des angeblichen Qualitätssiegel Saga Furs zu filmen. Saga Furs präsentiert diese Art der Pelzhaltung als besonders tiergerecht. Demnach sollen den Tieren Spielzeug und mehr Platz zur Verfügung stehen. "In der Realität leiden die Tiere immer noch, denn das Spielzeug entpuppt sich als ein Holzstück und mehr Platz haben die Tiere dort auch nicht. Stattdessen gibt es noch mehr Käfig, denn die Farm stellt einfach einen zusätzlichen Gitterboden in die für Pelzfarmen typischen Käfige", empört sich Wilhelm und ergänzt: "Das ist alles Täuschung".Auf einer anderen Farm findet das ANINOVA-Team auch sogenannte Monsterfüchse. Das sind Füchse, denen durch eine spezielle Züchtung noch mehr Fell wächst. Für die Tiere ist das höchst problematisch, denn die Fellfalten können sich entzünden. Zudem sehen die Tiere nicht mehr richtig, weil die Fellfalten auch das Gesicht teilweise bedecken. Für die Pelzfarmen ist das ein lukrativeres Geschäfts, denn die Tiere haben zum Teil bis 30 % mehr Fell als Tiere, die diese Züchtung nicht aufweisen. Dadurch können die Betriebe pro Tier mehr Ertrag machen. Dabei versprach die Pelzindustrie bereits vor einigen Jahren, diese Art der Züchtung einzustellen, doch umgesetzt wurde das Versprechen nicht. "Mal wieder ein Beleg dafür, dass es dieser Industrie nur ums Geld geht", kritisiert Wilhelm.Aus welcher Farm genau die Felle für den Mantel von der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber stammen, ist unklar. Noch nicht mal das Modellabel Moncler wird wissen, von welcher genauen Farm die Felle stammen, die sie verarbeiten. Denn die Felle werden auf großen Auktionen versteigert, auf denen die Labels einkaufen. "Fakt ist aber, dass das Fell, das Frau Kaniber an ihrer Jacke trägt, von Tieren stammt, die in einem Käfig leben mussten, denn es gibt keine andere Haltungsform für Pelztiere", so Wilhelm.ANINOVA fordert die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf, kein Pelz mehr zu tragen und die Pelze an eine Tierrechtsorganisation zu spenden, damit sie noch sinnvoll genutzt werden können, z.B. für Aufklärungsaktionen. Lisa Wilhelm von ANINOVA hat auch noch eine persönliche Einladung an die bayerische Landwirtschaftsministerin: "Frau Kaniber, kommen Sie gerne mit mir mit, ich zeige Ihnen eine Pelzfarm von innen".Die Tierrechtsorganisation hat gestern ein Video bei Instagram veröffentlicht, daraufhin haben Dutzende Menschen auf dem Instagram Kanal von Frau Kaniber kommentiert. Alle forderten sie auf, kein Echtpelz mehr zu tragen. Hier der Link zu Instagram Seite (https://www.instagram.com/p/C2LJIihIFaa/?hl=de).Weitere Informationen und das Video aus Finnland hier (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/VAndzZ0j8aMcoQy-1OwlAnDWkhApXOMUHOzgb1LkKXmE2y5mQh7Hdvprje7gp-ydPZztaTexQk29--v86rrWZuV86_To78bAaiff1dMguRcczTokurLWEbvYjfzMSJd5xzMRafmB4ez30kxxRjBdva2Oh1h8gayR9dKSE4ShHI4rC-vD7jM6CB9TBNSjaqXsdZVCoeQvKAvEIf7ZRGF0mzgThjCnHSu3wZVvNyEMRotHP-bFkx3fIyQgf_6nYXqT4KVznfs1DydAUhV8E1HuwZ9kcx1XLLtjDZqo85Wi7z9FHUOea1k3sIpa7u51_FsyPzLFPMtFsxWN3uY0FqR6).Bildmaterial kann angefordert werden.Pressekontakt:Lisa Wilhelm, ANINOVA e.V.Tel.: 0177-5646731Email: presse@aninova.orgANINOVA e.V.-Pressestelle-An der Autobahn 2353757 Sankt AugustinTelefon: 02241-261549-2Mobil: 0171-4841004Fax: 02241-261549-1Mail: presse@aninova.orgWeb: www.aninova.orgOriginal-Content von: ANINOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115581/5724429