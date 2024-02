Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat bestimmt, den Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ® von Valneva in einer Einzeldosis zur Vorbeugung von Erkrankungen durch das Chikungunya-Virus zu empfehlen. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva kommentierte: "Chikungunya stellt ein erhebliches Risiko für Personen dar, die in Regionen reisen oder an Orten leben, in denen das Chikungunya-Virus und die übertragenden Mücken verbreitet sind. IXCHIQ® bietet Vorteile für Reisende, die im Urlaub sind oder ihre Familie besuchen, sowie für Menschen, die geschäftliche Unternehmungen tätigen, auf Missionen gehen oder im Labor arbeiten. Wir begrüßen die Empfehlung ...

