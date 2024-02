Regula hat einen wichtigen Meilenstein in seiner Mission erreicht, die Identitätsprüfung weltweit zugänglicher und sicherer zu machen. Zu Beginn des Jahres 2024 verkündet das Unternehmen stolz, dass es die Marke von 100 Millionen Online-Nutzern weltweit überschritten hat. Diese Leistung unterstreicht eine bemerkenswerte Wachstumsrate von 135 im Vergleich zum letzten Jahr, womit sich die Nutzerbasis innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt hat.

Regula ist vor allem in drei Schlüsselmärkten stark gewachsen: den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien, die zusammen über 35 der weltweiten Nutzerbasis ausmachen. Die Wachstumsraten in diesen Regionen sind besonders beeindruckend: Vereinigte Staaten 216 %; Vereinigte Arabische Emirate 321 %; Vereinigtes Königreich 95 %.

Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur die zunehmende Bedeutung von Regula in diesen Märkten, sondern unterstreichen auch das weltweite Vertrauen in die Technologien des Unternehmens zur sicheren und zuverlässigen Identitätsprüfung. Das Besondere an Regula ist die Unabhängigkeit von Lösungen anderer Anbieter, da alle Technologien intern entwickelt werden. Regula bietet eine Lösung für die Identitätsprüfung aus einer Hand, die biometrische (Regula Face SDK) und Dokumentenprüfungen (Regula Document Reader SDK) mit fortschrittlicher Authentizitätsprüfung sowie forensischen Werkzeugen für detaillierte Analysen kombiniert.

Der Aufstieg der vollständigen Echtheitsprüfung

Die Ergebnisse der von Regula Anfang 2023 durchgeführten Umfrage weisen auf eine Zunahme des Identitätsbetrugs hin. Die häufigste Form der betrügerischen Aktivitäten, die von den Unternehmen festgestellt wurde, war die Verwendung von gefälschten oder veränderten physischen Dokumenten. 26 der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) und 38 der Unternehmen hatten im vergangenen Jahr mehr als 50 Vorfälle von Identitätsbetrug. Die Kosten waren ebenfalls beträchtlich: 64 aller Unternehmen meldeten Verluste von mindestens 120.000 Dollar, und 37 der weltweit größten Unternehmen meldeten Verluste von mindestens 480.000 Dollar.

Als Reaktion auf die sich entwickelnde Landschaft des digitalen Betrugs hat sich Regula intensiv auf die Verbesserung seiner Techniken zur Überprüfung der Echtheit von Dokumenten konzentriert. Seine fortschrittliche Authentifizierungsmethode erleichtert die Überprüfung von ID-Sicherheitsmerkmalen sowie die Validierung der Dokumentenechtheit. Dieses Verarbeitungsszenario hat in den Vereinigten Staaten (367 %), den Vereinigten Arabischen Emiraten (400 %) und dem Vereinigten Königreich (86 %) erstaunliche Wachstumsraten erzielt.

Stärkung der Sicherheit durch Kreuzvalidierung

Regula meldet auch eine stetig wachsende Akzeptanz seiner Kreuzvalidierungsprüfungen, die ein Höchstmaß an Vertrauen in die Konsistenz und Authentizität der Daten von Identitätsdokumenten bieten. Diese Prüfungen helfen, die Integrität der Daten zu gewährleisten, indem sie die persönlichen oder biometrischen Daten eines Ausweisdokuments miteinander vergleichen.

Die Wachstumsraten in diesem Bereich sind ebenfalls bemerkenswert: Vereinigte Staaten 156 %; Vereinigte Arabische Emirate 257 %; Vereinigtes Königreich 244 %.

Die umfangreiche, proprietäre Datenbank von Regula, die mehr als 13.600 Dokumentvorlagen aus 249 Ländern und Territorien enthält und über 138 Sprachen unterstützt, ist der Schlüssel zum Erfolg dieser Prüfungen.

Vielfältiges Engagement der Benutzer auf verschiedenen Plattformen

Ein entscheidender Vorteil der Lösungen von Regula zur Identitätsüberprüfung ist ihre Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen, die einen nahtlosen Prozess der Identitätsüberprüfung ermöglichen, egal ob auf mobilen Geräten, im Internet, auf dem Desktop oder auf Lesegeräten für Pässe.

Der Erfolg des Unternehmens zeigt sich in der Bereitstellung von Hardware- und Softwarelösungen für die digitale Identitätsprüfung, die ein weltweites Netzwerk von mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden bedienen. Einige der innovativsten und renommiertesten Unternehmen der Welt vertrauen auf die Hardware- und Softwarelösungen von Regula, um eine Reihe von Herausforderungen zu lösen. Zum Beispiel:

UBS, die größte Privatbank der Welt, hat dank der umfassenden Lösungen von Regula zur Identitätsüberprüfung ein robustes System für das Onboarding von Kunden eingeführt.

FREENOW, eine Mobility Super App, setzt eine Reihe von Regula-Lösungen ein, um eine ordnungsgemäße Identitätsüberprüfung der Taxifahrer zu ermöglichen und seine Mitfahrdienste abzusichern.

WizzAir und AirAsia verwenden Regula-Lösungen, um das Boarding von Flügen zu beschleunigen.

Die portugiesische Einwanderungs- und Grenzbehörde hat die Überprüfung von Reisedokumenten durch die Entwicklung einer mobilen App auf der Grundlage des Regula Document Reader SDK erleichtert.

Pearson VUE, ein globaler Online-Prüfungsgigant, identifiziert Benutzer mit Hilfe von Regula-Technologien, um die Zulassung zu ferngesteuerten Berufsprüfungen zu ermöglichen.

"In diesem hart umkämpften Markt ist es für alle Anbieter unerlässlich, sich messerscharf darauf zu konzentrieren, ihren Nutzern einen unerschütterlichen Mehrwert zu bieten und sicherzustellen, dass ihre Dienste zu unverzichtbaren Bestandteilen des täglichen Betriebs werden", bemerkte Henry Patishman, Executive VP of Identity Verification Solutions bei Regula. "Durch die Nutzung unserer tief verwurzelten Fachkenntnisse in den Bereichen Hardware und Software in Verbindung mit unseren starken und dauerhaften Verbindungen innerhalb der forensischen Gemeinschaft hat Regula ein einzigartiges Angebot geschaffen. Diese Kombination aus Spitzentechnologie und forensischem Fachwissen ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Anwendungen zu optimieren und Identitätsbetrug zu verhindern. Dies ist ein Beweis für unsere strategische Investition in die Entwicklung von Lösungen, die die Erwartungen unserer Benutzer in der heutigen dynamischen Umgebung nicht nur erfüllen, sondern übertreffen."

Über Regula

Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek der Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Verifizierung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Unternehmen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen.

Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification 2023 zu einem repräsentativen Anbieter ernannt.

