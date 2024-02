DJ Aixtron wächst weiter und erhöht Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Aixtron hat seinen Wachstumskurs auch im vierten Quartal 2023 fortgesetzt und erfreut sich weiter einer regen Nachfrage. Besonders im Geschäft mit effizienter Leistungselektronik läuft es für den im MDAX und TecDAX notierte Konzern gut. Das soll auch so weitergehen, denn für 2024 geht Aixtron davon aus, dass die bereits hohe Nachfrage nach Anlagen nochmals anzieht. Aixtron will nun seinen Aktionären erneut eine höhere Dividende zahlen und peilt eine Ausschüttung von 0,40 (Vorjahr: 0,31) je bezugsberechtigter Aktie an.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf 629,9 Millionen Euro, alleine im Schlussquartal lag der Umsatz bei 214,2 (Vorjahr: 183,2) Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Aufträge von 640,7 (585,9) Millionen Euro verzeichnet und darunter befanden sich laut Aixtron "zahlreiche und größere" Aufträge einiger der weltweit bedeutendsten Konzerne in der Halbleiterindustrie. Im vierten Quartal lag der Auftragseingang mit 204,5 Millionen Euro insgesamt 28 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresquartals.

Getrieben durch das starke Umsatzwachstum legte das Bruttoergebnis 2023 um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erreichte 279 Millionen Euro. Im Abschlussquartal wurde ein Bruttoergebnis von 98,2 (82,2) Millionen Euro erzielt. Die Bruttomarge im Gesamtjahr stieg auf 44 (42) Prozent und im vierten Quartal lag die Bruttomarge bei 46 (45) im Vorjahreszeitraum.

Aixtron meldete 2023 ein Wachstum beim Betriebsergebnis (EBIT) auf 156,8 (104,7) Millionen Euro, die EBIT-Marge lag mit 25 Prozent 2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Beim Konzernjahresüberschuss wurde ein Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 145,2 Millionen Euro erreicht. Für das vierte Quartal wies Aixtron unter dem Strich 61,7 (50,3) Millionen Euro aus. Analysten hatten für das vierte Quartal mit einem Umsatz von 208 Millionen Euro und einem Ergebnis nach Steuern und Dritten von 60 Millionen Euro gerechnet.

Für 2024 rechnet der Vorstand mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen 630 und 720 Millionen Euro, einer Bruttomarge von etwa 43 bis 45 Prozent sowie einer EBIT-Marge von etwa 24 bis 26 Prozent. Für das erste Quartal 2024 sieht Aixtron Umsatzerlöse von 100 bis 120 Millionen Euro. Darüber hinaus geht der Vorstand auch für 2025 von einer Fortsetzung des Erfolgskurses aus und zielt auf starkes Umsatzwachstum ab, getragen durch die nächste Wachstumswelle im Bereich Leistungselektronik. Dabei werden für 2025 stabile Umsätze im Bereich der Optoelektronik erwartet.

