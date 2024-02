DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Seoul bleiben die Börsen wegen des "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

Volkswagen will künftig noch enger mit XPeng aus China zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine neue Vereinbarung für eine Kooperation bei Software und Einkauf unterzeichnet, wie XPeng mitteilte. Diese baut auf einer bestehenden Partnerschaft auf, mit der Volkswagen seine Elektroauto-Aktivitäten in China stärken will. Im Juli 2023 investierte Volkswagen 700 Millionen Dollar in eine Beteiligung von 5 Prozent an XPeng. Vereinbart wurde die Entwicklung von zwei Elektroauto-Modellen unter der Marke Volkswagen für China.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das Gesamtjahr 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz Konzern 9.477 +8% 16 8.799 - Consumer 7.823 +10% 15 7.131 - Tesa 1.657 -1% 15 1.668 Organisches Wachstum Konzern 11,0 -- 14 10,2 - Consumer 13,0 -- 14 10,5 - Tesa 2,1 -- 15 8,8 EBIT vor Sondereffekten 1.290 +11% 16 1.158 EBIT-Marge vor Sondereffekten 13,6 -- -- 13,2 Ergebnis nach Steuern 920 +19% 15 771 Ergebnis nach Steuern/Dritten 901 +19% 16 755 Ergebnis je Aktie 3,95 +19% 11 3,33

MTU AERO ENGINES (8.00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz 1.678 +11% 21 1.513 EBIT bereinigt 218 +5% 21 207 EBIT-Marge bereinigt 13,0 -- -- 13,7 Ergebnis nach Steuern bereinigt 162 +4% 21 156 Ergebnis je Aktie bereinigt 3,02 +3% 21 2,92 Free Cashflow 98 -8% 21 107

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Aareal Bank, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

07:30 AT/Erste Group Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 AT/Andritz AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Jahresergebnis

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Jahresergebnis

08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Jahresergebnis (10:30

BI-PK)

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht

- DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl sb PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: - 2.000 gg Vm Arbeitslosenquote sb PROGNOSE: 5,8% zuvor: 5,8% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Januar PROGNOSE: 210.000 zuvor: 201.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 48,0 zuvor: 46,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.645,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.080,25 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 17.907,50 -0,0% Nikkei-225 39.166,19 -0,1% Schanghai-Composite 3.002,13 +1,5% Hang-Seng-Index 16.608,92 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 132,28 -2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 17.601,22 +0,3% DAX-Future 17.639,00 +0,1% XDAX 17.600,99 +0,1% MDAX 25.885,75 -0,3% TecDAX 3.389,31 -1,1% EuroStoxx50 4.883,77 -0,0% Stoxx50 4.283,70 -0,4% Dow-Jones 38.949,02 -0,1% S&P-500-Index 5.069,76 -0,2% Nasdaq-Comp. 15.947,74 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,30 +19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zurückhaltend wird am Donnerstag das Geschäft an Europas Börsen erwartet. Die Märkte seien trotz einer Flut von Quartalsdaten zunächst wieder voll auf das Zinsthema fixiert, heißt es im Handel. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen EU-Ländern, in den USA der wichtige PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben. Die Vorgabe der Wall Street ist bereits von Abwarten geprägt. Bei Technologiewerten zeigt sich weiter eine Tendenz zu Gewinnmitnahmen: Titel wie Alphabet und Nvidia gaben 1 bis 2 Prozent nach.

Rückblick: Abwartend - Das Zinsthema stand im Fokus, weil am Donnerstag in den USA der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben auf dem Kalender steht. Er gilt als einer der wichtigsten Inflationsindikatoren, auf den die US-Notenbank achtet Impulse für die Einzelwerte liefert zumeist die Berichtssaison. Mit einem Kurseinbruch von 13,3 Prozent reagierten Reckitt Benckiser auf die Geschäftszahlen 2023. Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieb Jefferies die Viertquartalszahlen von ASM International, bemängelte aber den Ausblick. Die Aktie verlor 2,3 Prozent, für Infineon ging es im Sog um 4,0 Prozent nach unten. Just Eat Takeaway fielen um 1,8 Prozent. Während sich die Geschäftszahlen und der Ausblick im Rahmen der Erwartungen bewegten, belasteten laut Citi weitere Abschreibungen auf Akquisitionen in Nordamerika. Im Gefolge gaben Delivery Hero um 2,7 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte mit 17.606 Punkten erneut ein Rekordhoch. DAX-Gewinner waren Airbus (+3,9% auf 153,75 Euro) nach einer Kurszielerhöhung durch Citi-Analysten auf 190 Euro. Zudem erhielt Airbus drei Hubschrauber-Aufträge. Lanxess verloren 3,9 Prozent nach Ankündigung einer Wertminderung von 413 Millionen Euro auf den Firmenwert. Flatexdegiro knickten nach dem Quartalsbericht um 7,5 Prozent ein. Auto1 Group (-8,9%) verringerte zwar den operativen Verlust im vergangenen Jahr, erreichte aber die zuletzt angehobene Prognose nicht ganz.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet wurden 1 Prozent höher getaxt nach Vorlage der Geschäftszahlen (s.u.). Patrizia verbilligten sich nach Zahlen um 2 Prozent (s.u.). Mit einem Plus von 3 Prozent zeigten sich Brockhaus Technologies nach vorläufigen Zahlen (s.u.). Koenig & Bauer legten nach Zahlen um 0,8 Prozent zu. AMS-Osram wurden bei Lang & Schwarz 7,5 Prozent niedriger getaxt. Die unerwartete Stornierung des Schlüsselprojekts im Bereich microLED zwingt das Unternehmen dazu, die Strategie für diesen Bereich zu überarbeiten. Zudem erwartet AMS Wertberichtigungen bis 900 Millionen.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten sorgten für zunehmende Vorsicht. Berichtet wird am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben. Bei den Einzelwerten stand die Apple-Aktie im Fokus mit der Nachricht, die Entwicklung eines eigenen Elektroautos zu beenden. Das Papier schloss 0,7 Prozent leichter. Ebay stiegen um 7,9 Prozent, nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen, einer Dividendenerhöhung und der Ankündigung zusätzlicher Aktienrückkäufe. Die Alphabet-Aktie verlor 1,8 Prozent, nachdem Google von einer Gruppe europäischer Medienunternehmen verklagt wurde. Sie verlangen 2,1 Milliarden Dollar als Ausgleich für entgangene Einnahmen. Disney stiegen um 1,3 Prozent. Der Konzern schmiedet ein Gemeinschaftsunternehmen im Wert von 8,5 Milliarden Dollar und führt sein Star-India-Geschäft mit den indischen Medienaktivitäten (Viacom18) von Reliance Industries zusammen. Unitedhealth verloren 2,9 Prozent. Der US-Krankenversicherer ist ins Visier der Wettbewerbsbehörden geraten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,68 -0,4 4,68 25,9 5 Jahre 4,27 -3,1 4,30 26,9 7 Jahre 4,28 -4,2 4,33 31,4 10 Jahre 4,26 -3,4 4,30 38,5 30 Jahre 4,40 -2,4 4,43 43,4

Am Rentenmarkt gaben die Renditen nach. Die Blicke seien auf die US-Daten zur Inflation am Donnerstag gerichtet gewesen, hieß es. Nachdem die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Dämpfer erhalten hatten, sehen viele Marktbeobachter das Überraschungspotenzial eher auf der positiven Seite. Dazu hatte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, gesagt, dass die US-Notenbank später im Jahr zu Zinssenkungen in der Lage sein sollte.

