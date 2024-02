DJ PTA-NVR: Erste Group Bank AG: Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Wien (pta/29.02.2024/08:00) - Die Erste Group Bank AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl an Stimmrechten an der Erste Group Bank AG am Ende des Monats Februar 2024 insgesamt 420.912.908 Stimmrechte und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 841.825.816 beträgt.

Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des Grundkapitals aufgrund der erfolgten Einziehung von insgesamt 8.887.092 Stück eigenen Aktien ist seit dem 24. Februar 2024 wirksam.

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

February 29, 2024 02:00 ET (07:00 GMT)