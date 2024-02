Der DAX bleibt auch am Donnerstag mit moderaten Gewinnen auf Rekordkurs. Indikationen deuten darauf hin, dass den sechsten Tag in Folge eine neue Bestmarke möglich ist. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 17.624 Zähler. Er bliebe damit über der 17.600-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals überschritten hatte - trotz der am Vorabend vorsichtigen ...

