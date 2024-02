NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Das vierte Quartal des Gabelstaplerherstellers sei solide ausgefallen, es habe keine größeren Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Ziele, die sich das Unternehmen für 2024 gesteckt hat, enthalten seines Erachtens Licht und Schatten. Das betreffe vor allem die Konsensschätzungen, die - an der Mitte der angegebenen Prognose-Spannen von Kion gemessen - teilweise höher lägen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:48 / GMT

DE000KGX8881