MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Covestro nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Vor allem der operative Cashflow (FOCF) liege über der Planung des Unternehmens. Die Mitte der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr bleibe hinter der Konsensschätzung zurück. Das sei aber keine große Enttäuschung. Allerdings deute die Zielvorgabe für das laufende Quartal darauf hin, dass sich die Geschäfte im Februar und März wieder schwächer entwickelt haben beziehungsweise ausfallen dürften./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006062144