Dreieich (ots) -Vorstandsvorsitzender der VR Bank Dreieich-Offenbach eG erneut in Offenbacher Parlament der Wirtschaft gewähltDie Finanzdienstleistungsunternehmen aus Stadt und Kreis Offenbach wählten im Jahr 2024 erneut Stephan M. Schader, Vorstandsvorsitzenden der VR Bank Dreieich-Offenbach eG, in die IHK-Vollversammlung. Schader wird damit für weitere fünf Jahre für den Bereich Kreditinstitute und Versicherungen an Entwicklungen für die Wirtschaft vor Ort mitwirken. "Natürlich freue ich mich über die Bestätigung, doch vor allem freue ich mich auf die Chance, auch künftig Verantwortung für Unternehmen und das Unternehmertum in unserer Region übernehmen zu dürfen", so Schader.Verantwortung für andereDie Bereitschaft, Verantwortung für andere zu übernehmen, ist tief im genossenschaftlichen Gedanken verhaftet: 'Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele' - diesen Grundgedanken plädiert Schader lebendig zu halten. "Keiner von uns darf und sollte darauf warten, dass ein anderer die Initiative ergreift. Unser gemeinsames Ziel sollte eine gesunde Wirtschaft vor Ort sein. Im Angesicht jeglicher politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen sind wir alle gefordert unsere Stärken für dieses Ziel einzubringen", so Schader.Zukunft im BlickKontiunität und Verlässlichkeit sieht Schader als Schlüsselelemente für eine erfolgreiche regionale Wirtschaft an. Bereits im Vorfeld hatte er diese als Orientierungspunkte formuliert. Weitere Informationen zur Wahl sowie den Mitgliedern der neu besetzten Vollversammlung finden Interessierte unter www.offenbach.ihk.de