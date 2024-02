Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar 2024 um 194.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber Januar wurden 8.000 Arbeitssuchende mehr registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

