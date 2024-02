Der Bitcoin-Kurs nähert sich rasant einem neuen Allzeithoch. In der Nacht auf Donnerstag wurde erstmals seit 2021 die Marke von 64.000 US-Dollar durchbrochen. Die Nachfrage ist derweil so hoch, dass die Coinbase-App in die Knie ging. Am 10. November 2021 erreichte der Bitcoin-Kurs knapp 68.800 Dollar und damit sein bisheriges Allzeithoch. Jetzt, fast zweieinhalb Jahre später, nimmt die größte Kryptowährung der Welt einen mächtigen Anlauf, um die ...

