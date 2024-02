© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Die Hausse am Kryptomarkt geht weiter. Der Bitcoin durchbricht kurzfristig die 64. 000-Dollar-Marke und ist damit nicht mehr weit von seinem Allzeithoch entfernt. Doch eine Panne bei Coinbase verunsichert die Anleger. Der Bitcoin ist am Donnerstagmorgen zeitweise auf über 64. 000 US-Dollar pro Token gestiegen. Damit ist die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt nicht mehr weit von ihrem Allzeithoch von knapp 69. 000 US-Dollar entfernt. Zwischenzeitlich fiel die Kryptowährung jedoch wieder unter die Marke von 60. 000 US-Dollar. Grund dafür könnte eine technische Panne bei der US-Kryptobörse Coinbase gewesen sein. Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research erklärte in einer Einschätzung …