Barcelona - Huawei veranstaltete am Montag den 5G Beyond Growth Summit auf dem MWC Barcelona 2024. Auf dem Gipfel erörterte Li Peng, Corporate Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, wie Netzbetreiber mit 5G geschäftliche Erfolge erzielen können und wie 5.5G das Potenzial von Netzen weiter erschliessen und neue Wachstumsmöglichkeiten schaffen wird. "5G ist auf dem richtigen Weg zum wirtschaftlichen Erfolg», sagte Li. ...

