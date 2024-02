FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.02.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE TO EQUAL WEIGHT (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 219 (188) PENCE - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6000 (6900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 9 (10) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5800 (6240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 220 (275) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLENCORE (EX EVR) PRICE TARGET TO 430 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2375 (2175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 380 (410) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken