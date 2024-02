DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai sehr fest - Anleger hoffen auf Stimuli

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Preisdaten gezeigt. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben hat das Potenzial, die Erwartungen für die erste Zinssenkung in den USA in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

In Tokio gab der Nikkei-225 nach den jüngst erreichten Allzeithochs um 0,1 Prozent auf 39.166 Punkte nach. Etwas Gegenwind kam vom deutlich anziehenden Yen. Der Dollar gab von 150,60 auf zuletzt 149,70 Yen nach. Auslöser waren Aussagen von Währungshüter Hajime Takata, wonach die Zentralbank damit beginnen sollte, Einzelheiten eines möglichen Ausstiegs aus ihrer ultralockeren Geldpolitik zu erörtern.

In Schanghai sorgte die Spekulation über weitere staatliche Stimuli für die Wirtschaft für Kauflaune. Der Composite zog kräftig an um 1,9 Prozent, der HSI in Hongkong zeigte sich davon unberührt, er gab leicht nach. Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Analysten von Citi. Nach den im Januar angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur seien Folgemaßnahmen äußerst wichtig.

Der Kospi in Seoul kam um 0,4 Prozent zurück. Dort dürften sich die Akteure mit Käufen auch deswegen zurückgehalten haben, weil wegen eines Feiertags am Freitag ein verlängertes Wochenende bevorsteht. Sydney beendete den Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent, wobei ein neues Rekordhoch nur knapp verfehlt wurde.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Tokio Aozora Bank um 9,5 Prozent. Grund für das Kursplus war der Einstieg des aktivistischen Fonds City Index Eleventh. Der Investor könnte der mit Problemen mit Krediten im US-Immobiliengeschäft kämpfenden Bank eigenen Angaben zufolge je nach Lage "wichtige Vorschläge" machen.

In Sydney verbesserten sich South32 um 4,6 Prozent. Treiber war der angekündigte Verkauf des Kohlegeschäfts für bis zu 1,65 Milliarden Dollar. Ramsay Health Care legten um 7,3 Prozent zu. Der Krankenhausbetreiber hatte besser als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.698,70 +0,5% +1,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.166,19 -0,1% +17,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.642,36 -0,4% -0,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.015,17 +1,9% +1,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.522,27 -0,1% -2,9% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.966,77 +0,6% +5,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.142,77 +0,1% -3,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.551,44 +0,4% +6,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0849 +0,1% 1,0839 1,0820 -1,8% EUR/JPY 162,52 -0,5% 163,29 163,10 +4,4% EUR/GBP 0,8568 +0,1% 0,8561 0,8555 -1,2% GBP/USD 1,2662 +0,0% 1,2659 1,2649 -0,5% USD/JPY 149,82 -0,6% 150,65 150,72 +6,3% USD/KRW 1.334,16 -0,1% 1.335,05 1.334,95 +2,8% USD/CNY 7,1947 +1,2% 7,1098 7,1099 +1,3% USD/CNH 7,2090 -0,1% 7,2140 7,2161 +1,2% USD/HKD 7,8270 -0,0% 7,8276 7,8265 +0,2% AUD/USD 0,6501 +0,1% 0,6496 0,6507 -4,5% NZD/USD 0,6090 -0,1% 0,6099 0,6104 -3,6% Bitcoin BTC/USD 62.565,58 +2,0% 61.334,47 57.969,24 +43,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,38 78,54 -0,2% -0,16 +8,3% Brent/ICE 83,40 83,68 -0,3% -0,28 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.035,31 2.034,41 +0,0% +0,90 -1,3% Silber (Spot) 22,43 22,50 -0,3% -0,07 -5,7% Platin (Spot) 887,27 881,00 +0,7% +6,27 -10,6% Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,2% +0,01 -1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

