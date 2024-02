Berlin (ots) -Ein Dreivierteljahr vor den US-Präsidentschaftswahlen im November arbeitet Donald Trump an seinem großen Comeback. Am bevorstehenden "Super Tuesday", den gleichzeitigen Vorwahlen in einer ganzen Reihe von US-Bundesstaaten, will Trump sich die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei sichern. Schon jetzt führt er deutlich vor seiner letzten verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley. Während sich viele Menschen in aller Welt bereits fragen, was eine erneute Präsidentschaft Donald Trumps für Konsequenzen hätte, stellt sich zeitgleich die Frage: Wer wählt diesen Mann eigentlich - und wieso?In seiner Reportage "TRUMP - Das große Comeback?" berichtet WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard aus einem Land, in dem viele Amerikanerinnen und Amerikaner Trump immer noch lieben. Im konservativ geprägten Bundesstaat South Carolina sprach der langjährige USA-Korrespondent Burgard mit Fans und freiwilligen Helfern des ehemaligen und womöglich zukünftigen Präsidenten Trump - und ermöglicht tiefe Einblicke in ihre Gedankenwelt.Da ist der aus Hongkong stammende Politikstudent, aus dessen Sicht nur Trump sich traut, öffentlich die Wahrheit auszusprechen. Da ist der schwarze Pastor, der einst als stolzer Demokrat Barack Obama seine Stimme gab, und heute in der Behandlung Trumps durch Justiz und Medien Parallelen zur Unterdrückung von Schwarzen in den USA zu sehen glaubt. Da ist auch der emeritierte Physikprofessor, für den nur Trump dem Recht auf Abtreibung noch ein Ende setzen kann. Die Leistungsschwimmerin, die sich gegen Transfrauen in ihrem Sport engagiert. Aber auch der Mechaniker, für den nur Donald Trump ein echter Macher ist - und alle anderen nur herumsitzen."TRUMP - Das große Comeback? Warum so viele Amerikaner "The Donald" immer noch lieben" - Die WELT TV-Reportage von Chefredakteur Jan Philipp Burgard am Dienstag, den 5. März 2024 um 20.05 Uhr auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der WELT-Mediathek.Pressekontakt:Moritz SchudnagiesCommunications Manager WELT Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5724765