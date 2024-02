DJ SENTIMENT/Bullen-Laune der US-Anleger steigt noch mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Ungebremst aufwärts geht es mit der guten Laune der Börsianer in den USA. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, ist der der Anteil der Bullen trotz des hohen Niveaus weiter gestiegen - auf 46,5 Prozent aller Privatanleger. Das Lager der Bären schmolz hingegen auf 21,3 Prozent zusammen, weil hier ein Teil auch zu den Neutralen abgewandert ist. Deren Anteil stieg auf 32,2 Prozent. Sowohl der Anteil der Bullen wie der der Bären zeigt damit historisch ungewöhnliche Extremwerte. Im langfristigen Mittel sind nur 37,5 Prozent der Anleger bullisch, dafür aber 31,0 Prozent negativ gestimmt.

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt fest, dass es überwiegend Verkäufe gegeben habe. Schließlich habe der DAX in der abgelaufenen Woche ein Hoch nach dem anderen produziert, was keine Gelegenheit zu einem günstigeren Einstieg gegeben habe. Bei den Profis hätten rund 5 Prozent und bei den Privatanlegern sogar 9 Prozent ihre Aktien verkauft. In der Gesamtwertung stuft Goldberg das Verhalten beider Anlegergruppen aber als "neutral" ein.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 29, 2024 05:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.