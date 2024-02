© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Nach ersten Erfolgen mit einem neuen Abnehmmittel, ist die Aktie von Viking Therapeutics um 150 Prozent hochgeschnellt. Analysten sehen in dem Unternehmen nun einen Übernahmekandidaten. Die Aktien von Viking Therapeutics sind am Mittwoch im US-Handel um weitere elf Prozent gestiegen und weiteten ihren Zuwachs innerhalb von zwei Tagen auf 148 Prozent aus. Auslöser war die Nachricht am Dienstag, dass die Phase-2-Studien eines Abnehmmedikaments von Viking vielversprechend liefen. Weiteren Auftrieb erhielt die Aktie durch positive Kommentare von Analysten, die mutmaßten, das Unternehmen sei zu einem attraktiven Übernahmeziel geworden. Die Aktie gilt - verglichen mit Eli Lilly und Novo Nordisk - …