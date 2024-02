Bonn (ots) -Der Geographie kann man nicht entkommen. Estland, Lettland und Litauen liegen eingezwängt zwischen Ostsee und Russland.Die drei Staaten haben ihre Bündnisse frei gewählt. Sie sind aus der Zwangsgemeinschaft der alten Sowjetunion heraus im Jahr 2004 der NATO und der EU beigetreten.Heute verschärfen sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die Spannungen der baltischen Staaten mit ihrem großen Nachbar wieder.Der langjährige Baltikum-Korrespondent Tilmann Bünz reist für phoenix 20 Jahre nach deren NATO-Beitritt durch Litauen, Lettland und Estland - immer der östlichen Landesgrenze entlang.In Litauen trifft er Reda und Indre, zwei junge Frauen die am Samstag frühmorgens durch die Wälder an der weißrussischen Grenzen robben - und Ricardas Idol, den Veteran der freiwilligen Schützen, der sich 1991 am Fernsehturm in Vilnius einem russischen Panzer in den Weg stellte.In Lettland wandert der Filmemacher mit Dainis, Anführer der lettischen Unabhängigkeitsbewegung durch das obere Tal der Daugava und trifft Vertreter der russischen Minderheiten.Es gehört Mut dazu als ethnische Russin, wie Natalja, sich einem lettischen Chor in Riga anzuschließen und damit eine Brücke zwischen den Volksgruppen zu schlagen.Am Ende der Reise trifft Tilmann Bünz in Estland NATO-Angehörige am Stützpunkt Tapa, wie die Kapitänin Laure, die neben ihrem Job beim Militär Romane schreibt. Und Erik, den früheren Geheimdienstchef aus den wilden Jahren des Neubeginns, als Estland angeblich nur mit dreihundert alten Kalaschnikows dastand.Für den reisenden Reporter bleibt die Frage: Warum ließ Putin, der auch damals schon Präsident Russlands war, die kleinen Musterrepubliken in die NATO - wenn auch widerwillig - ziehen?Erstsendedatum: 20.03.2024 21:45 UhrDie Sendung ist ab 16.03.2024 in der ARD-Mediathek verfügbarWeitere Sendetermine: 27.03.2024 18:00 Uhr28.03.2024 05:00 + 14:30 Uhr03.04.2024 14.30 Uhr04.04.2024 05:00 + 18:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5724846