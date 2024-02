Der DAX startete den Handel am Donnerstag mit einem beeindruckenden Anstieg. Mit einem Plus von 0,19 Prozent erreichte er bei 17.634,61 Punkten eine neue Rekordmarke und setzte somit seine bemerkenswerte Performance fort. Während Investoren gespannt auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten warteten, stehen auch in Deutschland wichtige Preisdaten im Fokus. Das Statistische Bundesamt sollte am Nachmittag vorläufige Verbraucherpreisdaten für ...

