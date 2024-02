Nach dem "Nein" bei einer Bürgerbefragung in Grünheide zu den Erweiterungsplänen von Tesla sieht Italien eine Chance, den US-Konzern anzusiedeln. Die Lage in Grünheide spitzte sich in der Nacht zum Donnerstag zu, als Aktivisten mit neu errichteten Baumhäusern auf dem geplanten Erweiterungsgelände für die Firma protestierten.Italiens Wirtschaftsminister Adolfo Urso verwies am Mittwoch vor dem Industrieausschuss der Abgeordnetenkammer in Rom darauf, dass der Plan für eine großangelegte Erweiterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...