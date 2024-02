CloudNC, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Fertigungstechnologie, hat seine Kapazitäten im Bereich Software-Engineering dank einer neuen Partnerschaft mit HTEC, einem globalen Unternehmen für digitale End-to-End-Produktentwicklung und Ingenieurdienstleistungen, erweitert.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält CloudNC Zugang zu einem Team erfahrener Ingenieure, die dem Unternehmen zusätzliches Fachwissen zur schnelleren Integration seiner Softwarelösungen, wie CAM Assist, in zusätzliche CAM-Pakete und breitere Technologieplattformen zur Verfügung stellen. Dies unterstützt die Mission von CloudNC, ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen zu erfüllen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu festigen, was die Grundlage für weiteres Wachstum bildet.

Dr. Andy Cheadle, Chief Technology Officer bei CloudNC, sagte: "Die Einstellung von qualifizierten Ingenieuren und Entwicklern ist angesichts der hohen Nachfrage und der Konkurrenzsituation eine ständige Herausforderung für alle britischen Technologieunternehmen. Die Partnerschaft mit HTEC bietet uns eine größere Flexibilität, die es uns ermöglicht, schnell zu skalieren und viele gängige Probleme bei der Talentakquise zu vermeiden, wodurch wir unsere Lösungen schneller auf den Markt bringen können."

Darko Todorovic, Vice President of Engineering Delivery bei HTEC, sagte: "Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen HTEC und CloudNC: Die Lösung äußerst komplexer Probleme und die Markteinführung bahnbrechender Lösungen liegt in der DNA beider Unternehmen. HTECs nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen in Kombination mit unseren globalen Zentren für technisches Fachwissen bedeutet, dass wir gut aufgestellt sind, um CloudNC zu helfen, seine Teams schnell zu vergrößern. Wir freuen uns auf viele weitere Veröffentlichungen im Rahmen von CloudNCs Bestreben, Lights-Out-Fabriken zu ermöglichen."

Über CloudNC:

CloudNC ist ein Technologieunternehmen, das die Präzisionsfertigung neu erfindet, indem es die CNC-CAM-Programmierung automatisiert und sich dabei auf die Daten und Erfahrungen unserer hochmodernen Fabrik stützt. Das 2015 gegründete Unternehmen besteht aus einem Weltklasseteam, das Fachwissen in den Bereichen Informatik und physikalische Fertigung vereint. Es wird von den führenden Risikokapitalfirmen Atomico und Episode 1 Ventures sowie von Autodesk und Lockheed Martin als strategischen Partnern unterstützt.

Über HTEC:

HTEC ist ein globales Unternehmen für Digitaltechnik, Produktentwicklung und Technologie-Engineering, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Unternehmen der Welt vorantreibt von bahnbrechenden Startups bis hin zu den Fortune 500. Mit mehr als 2.000 Experten in ganz Nordamerika und Europa ist HTEC ein idealer Technologiepartner für seine Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für seine Mitarbeiter.

