MÄRKTE EUROPA/DAX weiter in Rekordlaune - AMS-Osram pulverisiert

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX weiter in Rekordlaune - ASM-Osram pulverisiert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es auch am Donnerstag nach oben. Der DAX legt am Mittag um 0,5 Prozent auf 17.695 Punkte zu, das Rekordhoch vom Vormittag liegt nun bei 17.711 Zählern. "Aktuell wird jeder noch so kleine Rücksetzer zum Kaufen genutzt", stuft Portfoliomanger Thomas Altmann von QC Partner die Lage ein. Die Angst, mögliche weitere Kursgewinne zu verpassen, sei aktuell deutlich größer als die Sorge vor möglichen Kursverlusten. Der Euro-Stoxx-50 notiert wenig verändert bei 4.886 Zählern. Am Anleihemarkt steigen die Renditen deutlicher an, die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren steigt um 3 Basispunkte auf 2,50 Prozent.

Nach diversen Verbraucherpreise aus der Eurozone, die der Europäischen Zentralbank keinen klaren Pfad für Zinssenkungen weisen, steht am Nachmittag aus den USA der wichtige PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben auf der Agenda. Der PCE-Index gilt als einer der wichtigsten Inflationsindikatoren, auf den auch die US-Notenbank achtet. Sollte er höher ausfallen, quasi parallel zu zuletzt oft stärkeren US-Wirtschaftsdaten, dürften die Zinssenkungshoffnungen weiter nach hinten verschoben werden. Sie waren in den vergangenen Monaten bereits von März auf zuletzt Juni zurückgerückt.

AMS-Osram verlieren 40 Prozent an Wert

Nach der Kapitalerhöhung Ende vergangenen Jahres ziehen viele Investoren die Reißleine, für die Aktie von AMS-Osram geht es um 40 Prozent auf 1,29 Franken nach unten, damit ist sie auf dem direkten Weg Richtung Pennystock. AMS-Osram werde voraussichtlich erhebliche Veränderungen vornehmen müssen, um den Sturm zu überstehen, der durch die Stornierung eines Projekts bei einem wichtigen Kunden verursacht worden sei, urteilt JP Morgan. Das österreichische Elektronikunternehmen habe den Kunden nicht genannt, aber die Analysten glauben, es könnte sich um Apple handeln. Das verlorene Projekt werde sich negativ auf die Ergebnisse des Unternehmens in diesem Jahr und darüber hinaus auswirken.

Im Sog von AMS-Osram stürzt der Kurs des TecDAX-Werts Aixtron um 16 Prozent ab, weil Aixtron die Anlagen für ein AMS-Werk liefern sollte. Zu den ebenfalls vorgelegten Geschäftszahlen heißt es von der DZ Bank, dass der Ausblick eine Enttäuschung darstelle. Insofern bestehe das Risiko negativer Revisionen der Analystenschätzungen.

Beiersdorf enttäuscht - SMA Solar auf Haussekurs

Im DAX liegt die Beiersdorf mit einem Minus von 2,8 Prozent klar am Ende. Der Nivea-Hersteller hat einen gesunkenen Nettogewinn berichtet, der zudem die Konsensschätzung deutlich verfehlte.

Ebenfalls im DAX zeigen sich Covestro nach Zahlenausweis gut behauptet. Covestro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der durchgängigen Nachfrageschwäche operativ ein Drittel weniger verdient. Die Aktionäre müssen wie im Vorjahr auf eine Dividende verzichten, weil unter dem Strich erneut ein Verlust steht. Für 2024 rechnet der Kunststoffhersteller mit anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sieht aber Chancen den Gewinn mit einer noch effizienteren Aufstellung zu steigern.

MTU Aero geben um 1,3 Prozent nach. Der Triebwerkshersteller hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient, im Gesamtjahr wegen der Probleme mit Triebwerken des Partners Pratt & Whitney aber einen Verlust geschrieben.

Zufrieden zeigt man sich über die Geschäftszahlen von Kion (+4,4%). Der Logistikkonzern hat seinen Gewinn 2023 verdreifacht und erhöht die Dividende auf 0,70 nach 0,19 Euro je Aktie. Einen Satz um 14 Prozent machen SMA Solar. Während SMA starke Geschäftszahlen für 2023 oberhalb der Erwartungen vorgelegt habe, sei der Ausblick gedämpft. Der operative Gewinn werde geringer erwartet. Positiv sei aber, dass dies nicht auf mangelnde Nachfrage, sondern verstärkte Investitionen zurückzuführen sei, heißt es im Handel.

Auch bei Schott Pharma (+7,5%) kommen die Geschäftszahlen gut an. Der Börsenneuling habe Umsatz und Gewinn leicht gesteigert, heißt es. Den Ausblick haben die Mainzer bestätigt. Fielmann steigen nach dem Geschäftsausweis um 0,9 Prozent. Ebenfalls nach Geschäftszahlen sacken in der vierten deutschen Reihe Bike24 um 13 Prozent ab.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.885,73 +0,0% 1,96 +8,1% Stoxx-50 4.286,65 +0,1% 2,95 +4,7% DAX 17.694,81 +0,5% 93,59 +5,6% MDAX 25.858,52 -0,1% -27,23 -4,7% TecDAX 3.398,17 +0,3% 8,86 +1,8% SDAX 13.794,80 +0,2% 26,09 -1,2% FTSE 7.649,38 +0,3% 24,40 -1,0% CAC 7.957,16 +0,0% 2,77 +5,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,04 -0,08 US-Zehnjahresrendite 4,30 +0,04 +0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:20 Mi, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0836 -0,0% 1,0850 1,0835 -1,9% EUR/JPY 162,53 -0,5% 162,51 163,37 +4,5% EUR/CHF 0,9535 +0,1% 0,9528 0,9534 +2,8% EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8566 0,8563 -1,3% USD/JPY 149,99 -0,4% 149,80 150,79 +6,5% GBP/USD 1,2656 -0,0% 1,2665 1,2653 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2101 -0,1% 7,2085 7,2158 +1,2% Bitcoin BTC/USD 62.860,70 +2,5% 62.579,90 61.210,35 +44,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,26 78,54 -0,4% -0,28 +8,1% Brent/ICE 83,32 83,68 -0,4% -0,36 +8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,09 2.034,41 -0,2% -4,33 -1,6% Silber (Spot) 22,35 22,50 -0,6% -0,15 -6,0% Platin (Spot) 882,85 881,00 +0,2% +1,85 -11,0% Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,1% +0,00 -1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

February 29, 2024 06:58 ET (11:58 GMT)

