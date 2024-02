Die Kion Group hat trotz einer im Geschäftsjahr 2023 rückläufigen Nachfrage in den globalen Märkten für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen ihre Profitabilität und ihren Free Cashflow deutlich gesteigert. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand in der Mitte der prognostizierten Bandbreiten bei den Umsatzerlösen mit einem leichten Anstieg und beim bereinigten EBIT mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Diese Aussichten kommen bei den Anlegern gut an.

