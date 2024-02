DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.26 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.068,25 -0,3% +5,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.875,75 -0,2% +5,0% Euro-Stoxx-50 4.879,96 -0,1% +7,9% Stoxx-50 4.283,77 +0,0% +4,7% DAX 17.677,26 +0,4% +5,5% FTSE 7.651,54 +0,3% -1,0% CAC 7.950,25 -0,1% +5,4% Nikkei-225 39.166,19 -0,1% +17,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,74% -0,56 -5,43 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,50 +0,04 -0,07 US-Rendite 10 J. 4,31 +0,04 +0,43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,58 78,54 +0,1% +0,04 +8,6% Brent/ICE 83,58 83,68 -0,1% -0,10 +8,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,885 25,56 -2,6% -0,67 -21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.028,86 2.034,41 -0,3% -5,56 -1,6% Silber (Spot) 22,33 22,50 -0,8% -0,17 -6,1% Platin (Spot) 881,33 881,00 +0,0% +0,33 -11,2% Kupfer-Future 3,84 3,84 +0,1% +0,00 -1,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Prognose für den Handelsstart in den USA am Donnerstag ist mit erhöhten Unsicherheiten behaftet. Denn noch vor dem Start steht der mutmaßlich für Handelsbeginn und Verlauf die Richtung bestimmende PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben im Januar auf dem Terminkalender. Je nachdem wie das von der US-Notenbank stark beachtete Preismaß ausfällt, hat es allemal das Potenzial, die Zinssenkungserwartungen in die eine oder die andere Richtung zu bewegen.

Salesforce fallen vorbörslich um rund 2 Prozent. Der SAP-Konkurrent hat im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn zwar über den Erwartungen abgeschnitten, wobei Kostensenkungen halfen, allerdings liegt der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2025 unter den bislang kursierenden Schätzungen. Mit der Gewinnprognose liegt Salesforce wiederum über dem Marktkonsens.

Bei Okta (vorbörslich +23%) zeichnet sich dagegen ein starker Kursanstieg ab. Der Experte für Identifizierungstechnologie hat einen Ausblick abgegeben, der klar über den bisherigen Erwartungen liegt.

Das Medienunternehmen Paramount Global meldete erneut einen Anstieg der Abonnentenzahl und rechnet damit, in seinem Streaming-Segment in den USA 2025 profitabel zu werden. Der Kurs wird gut 4 Prozent höher gesehen.

Der Computerbauer HP hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street erfüllt, allerdings warnte HP zugleich vor einem weiter volatilen PC-Markt. Die Aktie wird gut 3 Prozent tiefer gestellt.

AMC Entertainment sacken um rund 7 Prozent ab. Der Kinobetreiber meldete einen unerwartet hohen Verlust, auch wenn der Umsatz von Konzertfilmen von Taylor Swift und Beyonce profitierte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht

- DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Januar PROGNOSE: 210.000 zuvor: 201.000 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 48,0 zuvor: 46,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX legt ein weiteres Rekordhoch hin. Aktuell werde jeder noch so kleine Rücksetzer zum Kaufen genutzt, heißt es. Am Anleihemarkt steigen die Renditen deutlicher an. Nach diversen Verbraucherpreise aus der Eurozone, die der EZB keinen klaren Pfad für Zinssenkungen weisen, steht am Nachmittag aus den USA der wichtige PCE-Deflator auf der Agenda. Nach der Kapitalerhöhung ziehen viele Investoren die Reißleine, für die Aktie von AMS-Osram geht es um 40 Prozent nach unten. Der Verlust eines wichtigen Kunden belastet. Laut Analysten ist es Apple. Im Sog stürzen Aitron um 16 Prozent ab, weil Aixtron die Anlagen für ein AMS-Werk liefern sollte. Zu den ebenfalls vorgelegten Geschäftszahlen heißt es von der DZ Bank, dass der Ausblick eine Enttäuschung darstelle. Beiersdorf verlieren 2,8 Prozent. Der Konsumgüterhersteller hat einen gesunkenen Nettogewinn berichtet, der zudem die Konsensschätzung deutlich verfehlte. Covestro zeigen sich nach Zahlenausweis gut behauptet. MTU Aero geben um 1,3 Prozent nach. Der Triebwerkshersteller hat mehr umgesetzt und verdient, im Gesamtjahr wegen der Probleme mit Triebwerken des Partners Pratt & Whitney aber einen Verlust geschrieben. Zufrieden zeigt man sich über die Geschäftszahlen von Kion (+4,4%). Auch bei Schott Pharma (+7,5%) kommen die Geschäftszahlen gut an. Fielmann steigen nach dem Geschäftsausweis um 0,9 Prozent. Ebenfalls nach Geschäftszahlen sacken Bike24 um 13 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:20 Mi, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0828 -0,1% 1,0850 1,0835 -2,0% EUR/JPY 162,44 -0,5% 162,51 163,37 +4,4% EUR/CHF 0,9534 +0,1% 0,9528 0,9534 +2,8% EUR/GBP 0,8567 +0,1% 0,8566 0,8563 -1,2% USD/JPY 150,03 -0,4% 149,80 150,79 +6,5% GBP/USD 1,2639 -0,2% 1,2665 1,2653 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2107 -0,0% 7,2085 7,2158 +1,2% Bitcoin BTC/USD 62.696,78 +2,2% 62.579,90 61.210,35 +44,0%

Der Yen macht zum Dollar kräftig Boden gut. Auch gegenüber dem Euro steigt der Kurs der japanischen Währung in Reaktion auf Aussagen des japanischen Notenbankers Hajime Takata. "Heute Morgen gingen die Vorbereitungen auf eine baldige japanische Zinswende durch Offizielle (...) munter weiter", erläutert Commerzbank-Währungsexperte Michael Pfister. Das Mitglied des geldpolitischen Rates der Bank of Japan (BoJ), Hajime Takata, habe sich dahingehend geäußert, dass das Inflationsziel der BoJ endlich in Sichtweite komme.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Der US-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben hat das Potenzial, die Erwartungen für die erste Zinssenkung in den USA in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Im Vorfeld überwog Zurückhaltung. In Tokio gab der Nikkei-225 nach den jüngst erreichten Allzeithochs leicht nach. Etwas Gegenwind kam vom deutlich anziehenden Yen. Auslöser waren Aussagen von Währungshüter Hajime Takata, wonach die Zentralbank damit beginnen sollte, Einzelheiten eines möglichen Ausstiegs aus ihrer ultralockeren Geldpolitik zu erörtern. In Schanghai sorgte die Spekulation über weitere staatliche Stimuli für Kauflaune. Der Composite zog kräftig an, der HSI in Hongkong zeigte sich davon unberührt. Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Citi. Der Kospi in Seoul kam zurück. Dort dürften sich die Akteure mit Käufen auch deswegen zurückgehalten haben, weil wegen eines Feiertags am Freitag ein verlängertes Wochenende bevorsteht. Sydney wurde ein Rekordhoch nur knapp verfehlt. In Tokio verteuerten Aozora Bank um 9,5 Prozent. Der Einstieg des aktivistischen Fonds City Index Eleventh beflügelte. In Sydney verbesserten sich South32 um 4,6 Prozent. Treiber war der angekündigte Verkauf des Kohlegeschäfts.

CREDIT

Marginal aufwärts geht es mit den Prämien am Creditmarkt Europa. Auch hier wird mit Spannung auf den PCE-Index in den USA am Nachmittag erwartet. Ihm gilt auch verstärktes Augenmerk der US-Notenbanker. Einen Rückgang des Preisanstiegs dürften die Risikomärkte begrüßen, heißt es. Die bislang vorliegenden Daten zu den Verbraucherpreisen aus Europa haben derweil kaum Einfluss, da die zusammengefassten gesamteuropäischen noch ausstehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BEIERSDORF

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich weniger verdient und die Markterwartungen verfehlt - auch beim organischen Umsatzplus auf Konzernebene und im Segment Consumer. Zudem enttäuschte der moderate Ausblick auf das laufende Jahr die Investoren.

AAREAL BANK

hat 2023 wegen einer höheren Risikovorsorge weniger verdient als im Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnet die Aareal Bank zwar unverändert mit einem herausfordernden Umfeld im US-Büroimmobilienmarkt, dank der starken Ertragskraft soll sich das Konzernbetriebsergebnis aber wieder deutlich verbessern.

AIXTRON

hat seinen Wachstumskurs auch im vierten Quartal 2023 fortgesetzt und erfreut sich weiter einer regen Nachfrage. Besonders im Geschäft mit effizienter Leistungselektronik läuft es für den im MDAX und TecDAX notierte Konzern gut.

BEFESA

hat 2023 wegen niedrigerer Zinkpreise und gestiegener Energiekosten wie erwartet einen deutlichen Gewinneinbruch verbucht. Für 2024 wird dagegen wieder mit einem starken Wachstum gerechnet.

DZ BANK

hat im vergangenen Jahr von einem hohen Zinsüberschuss, positiven Bewertungseffekten sowie einem starken Versicherungsgeschäft profitiert.

FIELMANN

will nach überproportionalen Gewinnzuwächsen im abgelaufenen Jahr die Dividende deutlich erhöhen. Ausschütten will Deutschlands größte Optikerkette 1,00 Euro je Aktie, nach 0,75 Euro im Vorjahr.

MTU

hat den vor kurzem gegebenen Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt.

MTU

hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient, im Gesamtjahr wegen der Probleme mit Triebwerken des Partners Pratt & Whitney aber Verlust gemacht.

PUMA

will künftig mehr an seine Aktionäre ausschütten. Künftig sollen bis zu 50 Prozent des Nettogewinns in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre fließen. Der nächste Rückkauf soll im März starten.

SCHOTT PHARMA

hat den Umsatz im ersten Geschäftsquartal vor allem dank einer starken Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen gesteigert.

SÜSS MICROTEC

hat seine unterjährig gesenkten Ziele im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals im Großen und Ganzen erreicht. Dazu beigetragen habe die seit Mitte November entspannte und normalisierte Liefersituation von Anlagen nach China.

AIRBUS

hat auf einer Branchenmesse in Kalifornien mehrere Hubschrauberaufträge von verschiedenen Kunden erhalten.

AIR FRANCE-KLM

ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Die Airline verwies auf die Störung des Flugverkehrs in den Nahen Osten wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas sowie nach Afrika angesichts der dortigen Instabilität in mehreren Ländern.

ANDRITZ

ist im vergangenen Jahr deutlich profitabel gewachsen. Umsatz und Ergebnis hätten jeweils zum zweiten Mal in Folge Höchstwerte erreicht. Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 2,50 Euro am Gewinn beteiligt werden - das sind 40 Cent mehr als im Vorjahr.

CRH

hat 2023 von einer soliden Nachfrage, einer positiven Preisgestaltung sowie Zukäufen profitiert. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten.

ERSTE GROUP

hat 2023 dank des günstigen Zinsumfelds eine bessere operative Entwicklung verzeichnet. Ihren Aktionären wollen die Österreicher nun eine höhere Dividende von 2,70 Euro je Aktie ausschütten nach 1,90 Euro im Vorjahr.

HALEON

hat im vergangenen Jahr dank Preiserhöhungen ein organisches Wachstum leicht über der Markterwartung erzielt. Die Schlussdividende soll bei 4,2 Pence liegen, womit die Gesamtdividende 6,0 Pence beträgt.

IAG

hat 2023 bei starker Reisenachfrage mehr verdient als erwartet.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat im vergangenen Jahr die Erwartungen erfüllt. Der Börsenbetreiber kündigte eine höhere Dividende und Aktienrückkäufe über 1 Milliarde Pfund an.

OPENAI

Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) nimmt die interne Kommunikation von OpenAI-Chef Sam Altman ins Visier. Die Behörde will diese im Rahmen einer Untersuchung prüfen und dabei konkret der Frage nachgehen, ob die Investoren des Unternehmens in die Irre geführt wurden.

TSLA

Aus Protest gegen die Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide in Brandenburg haben Umweltaktivisten ein nahegelegenes Waldstück besetzt.

