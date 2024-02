Die Bullen geben alles an der Börse - folglich heißt die neue Titelstory des AKTIONÄR: "Fette Fete - mit diesen Aktien haben Anleger richtig was zu feiern". 8,8 Billionen Dollar in Geldmarktfonds (Rekord!) zeigen, dass viele Anleger noch gar nicht dabei sind. Für einen Einstieg ist es aber noch längst nicht zu spät.Die Siegesserie des S&P 500 geht weiter, denn höchstwahrscheinlich wird auch der Februar positiv werden. Kursgewinne gab es im November (+9 Prozent), Dezember (+4,4), Januar (+1,6) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...