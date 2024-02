LONDON (dpa-AFX) - Nach der Insolvenz seines britischen Geschäftszweigs schließt der Kosmetikhändler The Body Shop nun 75 weitere der rund 200 Filialen in dem Land. Dadurch würden 489 Beschäftigte ihre Jobs verlieren, teilten die Insolvenzverwalter am Donnerstag mit. Direkt nach der Insolvenz waren bereits 7 Filialen geschlossen worden. 116 Geschäfte blieben geöffnet, hieß es nun. Geplant sei eine geringere Ladenfläche mit einer Fokussierung auf Produkte, Online-Vertriebskanäle und Großhandelsstrategien der Marke. Damit solle die "Rückkehr zu finanzieller Stabilität unterstützt" werden.

"Mit schnellen Maßnahmen zur richtigen Größe des Filialnetzes von The Body Shop UK haben wir das Geschäft stabilisiert und bieten dieser Kultmarke die besten Chancen für eine langfristige, nachhaltige Zukunft", sagte Verwalter Tony Wright. Die Ankündigungen betreffen demnach nur den britischen Geschäftszweig, der vor gut zwei Wochen Insolvenz angemeldet hatte. Das Unternehmen hatte kurz danach auch für seinen Ableger in Deutschland einen Insolvenzantrag eingereicht.

The Body Shop gehört der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Die Marke war 1976 von Anita Roddick und ihrem Ehemann Gordon gegründet worden und eine der ersten Firmen, die sich auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte und bei der Herstellung ihrer Produkte auf Tierversuche verzichtete./bvi/DP/jha