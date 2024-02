NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach dem Besuch einer Batterie-Fabrik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 297 US-Dollar belassen. Teslas Geschäft mit Batteriespeichern könnte wesentlich mehr wert sein als das eigenständige Autogeschäft, betonte Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidender sei aber die Perspektive mit Lösungen für Autonomes Fahren. Er glaubt, dass die 2025 erwartete Einführung eines neuen, preislich erschwinglichen Modells zum nächsten Kurstreiber für die Aktien wird./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:58 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

