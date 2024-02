Die Li-Auto-Aktie hat nach den positiven Quartalszahlen (DER AKTIONÄR berichtete) ihre explosive Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Dabei gelang es ihr, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Damit ist das Allzeithoch in greifbare Nähe gerückt.Nach dem fulminanten Kurssprung von rund 19 Prozent am Montag legte die Li-Auto-Aktie am Dienstag um weitere zwölf Prozent zu. Im Zuge dieser Rally konnte auch die Abwärtstrendlinie bei 38 Dollar überwunden werden. Diese erstreckt sich über das August- und November-Hoch ...

