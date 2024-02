Eseye, ein globaler Anbieter von IoT-Connectivity-Lösungen, nutzt das Fachwissen von Thales im Connectivity Management, um IoT-Geräte mit automatischen, nahtlosen, optimalen lokalen Netzwerkverbindungen auszustatten, wenn diese erstmalig hochgefahren werden.

Thales Adaptive Connect (TAC) ist eine flexible Cloud-basierte Lösung, durch die Eseye eine hohe Anzahl von IoT-Geräten vor der Bereitstellung nicht mehr konfigurieren muss. TAC ist die erste marktgängige Lösung mit einer solchen Skalierbarkeit und Stabilität.

Wenn die Thales-Lösung auf Eseye's Infinity-Plattform implementiert wird, entstehen eSIM-baierte Geräte mit einer außergewöhnlichen Konnektivität sowie schlanke Operationen in Produktion und Logistik, die Sicherheitsstandards erfüllen.

Eseye, ein globaler Anbieter von Lösungen für IoT-Connectivity, hat sich für Thales entschieden, um weltweit die Bereitstellung von IoT mit einer nahtlosen Connectivity-Lösung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die fortschrittliche Lösung von Thales versetzt Eseye in die Lage, IoT-Geräte mit dem am besten geeigneten Profil automatisch zu verbinden, wenn sie zum ersten Mal hochgefahren werden und in Betrieb gehen. Thales Adaptive Connect (TAC) basiert auf eSIM (embedded SIM)-Technologie, die das Management des Lebenszyklus von IoT-Geräten drastisch vereinfacht. Es handelt sich um die erste marktgängige Lösung, die die Konfiguration von mobilen Abonnements im Werk oder durch Techniker vor Ort überflüssig macht.

Eseye bietet weltweit zelluläre IoT-Connectivity-Dienste und TAC bietet Connectivity Management von IoT-Geräten aus der Ferne. So wird es für die Kundinnen und Kunden einfacher, wichtige Projekte zu starten und zu unterstützen in Bereichen wie zum Beispiel smarte Versorger, Lieferkette, Logistik und Automobil. In der Tat kann jedes IoT-Gerät in jeder Region oder jedem Land ohne vorherige Konfiguration bereitgestellt und verbunden werden.

TAC managt aus der Ferne die automatische eSIM-Konfiguration, um die beste lokale Konnektivität von der Inbetriebnahme und während der gesamten Lebenszeit sicherzustellen. Mit Thales kann Eseye garantieren, dass sich alle Geräte mit dem bevorzugten mobilen Netzwerk verbinden, wann immer es erforderlich ist. Zum Beispiel kann ein bereitgestelltes IoT-Gerät aus der Ferne über die Luft jederzeit mit einem anderen mobilen Netzwerk verbunden werden. Die Lösung von Thales erfüllt komplett den GSMA eSIM IoT-Standard SGP.32. Dies stellt Sicherheit, Zuverlässigkeit und zukünftige Kapazitäten für den massiven Einsatz von IoT sicher.

Dank des Konnektivitätsangebotes von Thales für eSIM-basierte Geräte wird Eseye in der Lage sein, flexibel zu operieren und zu managen End-to-End-Konnektivität vom Werk und im Betrieb im gesamten Lebenszyklus des Geräts. So wird die gesamte Operation, einschließlich Produktion, Logistik und Konnektivität verschlankt und vereinfacht.

"Eseye freut sich über die Partnerschaft mit Thales, um diese führende, innovative neue IoT-Lösung weiterzuentwickeln. Die Kombination von SGP.32 und SGP.41 stellt sicher, dass die zukünftige Bereitstellung von IoT-Geräten maximale Effizienz und Mehrwert für die Kundinnen und Kunden garantiert. Enterprise-Kundinnen und -Kunden erhalten nicht nur eine komplett zukunftsweisende eSIM-Plattform, sondern auch eine hohe Flexibilität bei der Nutzung von lokalen mobilen Netzwerken vor der Bereitstellung und TAC, die dies vor Ort ausführt",sagte Adam Hayes, Chief Operating Officer bei Eseye.

Eseye ist ein dynamischer Partner, mit dem wir auch bei einem Proof of Concept für Kundinnen und Kunden zusammengearbeitet haben, die an In-Factory Provisioning (IFPP) für ihre Geräte interessiert waren. So werden Profile während der Herstellung sicher bereitgestellt. So verfügt ein Gerät zur Überwachung des Blutzuckers, das im Werk konfiguriert wurde, über eine wesentlich längere Batterielebenszeit, da ein In-Field lokales Profil-Download überflüssig wird. Diese Lösung, die den jüngsten Marktspezifikationen (SGP.41) entspricht, bietet alle Vorteile einer automatischen und kosteneffizienten Verbindung zum bevorzugten lokalen Netzwerk", sagte Guillaume Lafaix, VP Connectivity Solutions and Embedded Products bei Thales.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist global führend bei fortschrittlichen Technologien in drei Domänen: Verteidigung Sicherheit, Luftfahrt Raumfahrt sowie Digitale Identität Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die die Welt sicherer, grüner und inklusiver machen. Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologie, Edge computing, 6G und Cybersecurity. Thales beschäftigt 77.000[1]Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2022 hat die Gruppe einen Umsatz von €17,6 Milliarden erwirtschaftet. [1] Ausgenommen das Transportgeschäft

