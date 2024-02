London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson gibt heute die Ernennung von Patrick Sanderson zum Head of UK Client Group bekannt, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er wird ab dem 18. März 2024 in London tätig sein und an Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group, berichten. ...

