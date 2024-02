© Foto: DallE



Der Bitcoin-Hype nimmt immer groteskere Züge an: Der wertlose Frosch-Meme-Coin Pepe explodiert innerhalb einer Woche um 150 Prozent, um dann wieder zu crashen. Das erinnert an die Dogecoin-Rallye im Jahr 2021. Die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA hat Kryptowährungen zu einem beeindruckenden Comeback verholfen. Die Euphorie am Markt scheint ähnlich hoch zu sein wie beim letzten Bitcoin-Boom im November 2021. Damals erreichte der Bitcoin sein bisheriges Allzeithoch von knapp 69. 000 US-Dollar. Ähnlich wie im Jahr 2021 kommt es auch jetzt wieder zu teilweise absurden Auswüchsen am Kryptomarkt. So legte der Pepe Coin innerhalb einer Woche um fast 150 Prozent zu, um dann wieder stark …