Datenmanagement-Visionär wird für seine Unterstützung von Enterprise Data Fabric mit Datenmanagementfunktionen der nächsten Generation ausgezeichnet

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Forrester Research, Inc. das Unternehmen als "Leader" in dem Bericht "The Forrester Wave: Enterprise Data Fabric" (erstes Quartal 2024) eingestuft hat. Laut dem Bericht ist "Denodo eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, die sich auf eine unternehmensweite Data Fabric-Strategie konzentrieren, um Echtzeitanalysen, Customer 360, Datenengineering, Datenwissenschaft, IoT-Analysen, operative Erkenntnisse und Anwendungsfälle der prädiktiven Analytik zu unterstützen." Denodo und 14 weitere Anbieter wurden anhand von 26 Kriterien bewertet, darunter aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz.

Der vollständige Bericht, der am 28. Februar veröffentlicht wurde, steht hier kostenlos zur Verfügung.

"The Wave" zeigt, dass sich der Fokus von Data Fabric traditionell auf rein lesende analytische Anwendungsfälle konzentrierte, jedoch eine deutliche Verschiebung hin zur transaktionalen Struktur festzustellen ist, die bidirektionale Lese- und Schreibfähigkeiten bietet, um moderne Anwendungen wie Microservices und Echtzeit-Kundenerlebnisse zu unterstützen. Heute nutzen Unternehmen Data Fabric, um neue und aufkommende Geschäftsszenarien wie Kundenerlebnisse, Datenwissenschaft, IoT-Erkenntnisse, globale Transaktionen, Betrugsprävention, Business 360 und Echtzeiterkenntnisse voranzutreiben.

Noel Yuhanna, VP, Principal Analyst bei Forrester und Autor des Berichts, schreibt: "Denodo Technologies liefert eine erstklassige Data Fabric-Lösung. [Das Unternehmen] ist seit langem im Bereich der Datenvirtualisierung tätig und unterstützt nun Data Fabric für Unternehmen mit Datenmanagement-Funktionen der nächsten Generation. Denodos überlegene Data Fabric-Roadmap deutet darauf hin, dass der Schwerpunkt auf fortschrittlicher Datenintegration, GenAI/LLM, Vektorsuche, schnellerer Datenzuführung, Automatisierung und Self-Service-Funktionen liegt."

Denodo erhielt die höchstmögliche Punktzahl für acht Kriterien, darunter Bereitstellungsoptionen, Datenzugriff und -suche, Datenbereitstellung, Datenverarbeitung und -persistenz, Datentransformation und -abfolge sowie Datenintegration. Der Bericht stellte fest, dass Referenzkunden die flexible Plattform von Denodo, den technischen Support, die Unterstützung für Data Mesh, die Datenintegration und die Roadmap schätzen.

"Diese Anerkennung von Forrester Research bestätigt unserer Meinung nach den Wert unserer Data Fabric-Implementierungen und unseres Cloud-Service für Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Denodo-Plattform, um eine gemeinsame Datenbasis in der gesamten IT-Infrastruktur des Unternehmens zu schaffen, die es ermöglicht, Datenprodukte so schnell und flexibel zu erstellen, wie es von Geschäftsanwendern verlangt wird", sagt Angel Viña, CEO und Gründer von Denodo. "Durch den Forrester-Bericht teilen uns unsere Kunden mit, warum Denodo an der Spitze der Datenmanagement-Innovationen steht: Wir vereinfachen die Datenintegration durch Datenvirtualisierungstechnologie, die unnötige Datenbewegungen eliminiert; wir beschleunigen Datenlösungen, weil wir Datenökosysteme mit echter, einheitlicher Semantik schaffen; wir verkürzen die Time-to-Production, weil wir den Zugriff auf Daten in verteilten Systemen beschleunigen; wir fügen Self-Service-Funktionen hinzu; und wir ermöglichen neue Anwendungen generativer KI, indem wir die Erstellung kontextualisierter LLM-Modelle unterstützen, die aus den Mustern der eigenen Unternehmensdaten lernen."

Die Denodo-Plattform verfügt über einige der besten und neuesten Innovationen und:

bietet IT-Organisationen die Flexibilität, ihre Datenstrategien weiterzuentwickeln, in die Cloud zu migrieren oder Datenbestände logisch zu vereinheitlichen, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen;

beschleunigt die Datenbereitstellung, ohne dass eine kostspielige Datenreplikation erforderlich ist;

unterstützt beständige Sicherheit und Governance über mehrere Systeme hinweg;

ermöglicht Self-Service, indem sie Geschäftsanwendern die Möglichkeit gibt, selbständig Daten zu suchen, abzurufen und aufzubereiten.

